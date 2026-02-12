Mi cuenta

Narón

Los vecinos de Freixeiro lamentan "llevar 32 años sin ver una mejora, así que por otros dos meses no pasará nada"

Denuncian que personas con movilidad reducida no tengan forma de acceder a los autobuses

Eva Mazás Arnoso
12/02/2026 15:49
Amparo Camoiras
La vecina de Freixeiro, Amparo Camoiras
Emilio Cortizas
Amparo Camoiras, vecina de Freixeiro, lleva desde el año pasado intentando que se amplíe el servicio de transporte público en las inmediaciones de la carretera de Cedeira, la misma zona que el PP llevará a pleno.

Sin embargo, a pesar de haber mantenido encuentros tanto con la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, como con representantes del gobierno autonómico, “la situación sigue siendo la misma”, reconoce. Esta naronesa se resigna ante la situación, asegurando que “ya llevamos 32 años sin ver una mejora, así que supongo por otros dos meses no pasará nada. Por el momento seguimos andando un kilómetro para poder coger el bus en la carretera de Castilla”, expone, cuestión que otros de sus vecinos, “con movilidad reducida”, no pueden hacer.

Reconoce que “es una pena” que una zona que “está creciendo tanto empresarialmente” sufra cierto aislamiento a causa de “no tener un transporte digno”. No solo piensa en ella, sino también en las "familias que necesitan llevar a sus hijos al colegio o los mayores que no tienen coche".

