Narón

Los bomberos de Narón saldan la noche con más de 20 movilizaciones

El cuerpo se vio reforzado con la incorporación de nueve efectivos 

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
12/02/2026 10:55
Una de las actuaciones realizadas
Una de las actuaciones realizadas
Cedida
El cuerpo de bomberos de Narón hacía, a primera hora de esta mañana de jueves, balance de una noche más que ajetreada. El paso de la borrasca Nils hizo que los profesionales naroneses tuvieran que actuar cerca de una 20 de veces a lo largo de la noche.

Entre las actividades realizadas se encuentra el saneamiento de edificaciones y, sobre todo, la subsanación de daños ocasionados por las caídas de árboles, postes telefónicos o de alumbrado, entre otras cuestiones. 

Temporal árbol caido acceso AP9 catabois

El fuerte viento de Nils deja sin luz a centenares de vecinos en Ferrolterra y dispara las incidencias

Desde el servicio, que se reforzó con 9 efectivos más a causa del gran volumen de incidencias, ponen en valor que a pesar de la peligrosidad y la alerta decretada, no hubo que lamentar ningún tipo de daños personales. Asimismo, agradecen las labores desempeñadas por los compañeros de la Policía Local, Protección Civil y los servicios del Concello.

