A debate la situación del transporte público en la parroquia de Freixeiro, en Narón

El Partido Popular de Narón anunció durante las últimas jornadas que llevará al próximo pleno la modificación del recorrido de la línea interurbana A (O Puntal-Porto) con el objetivo de “mejorar la funcionalidad y la cobertura territorial del servicio”, explicó el portavoz del grupo local, Germán Castrillón, quien también puso el énfasis en la imperativo de adaptar los recursos existentes a las “necesidades educativas, comerciales y empresariales del municipio”. Para ello, la agrupación plantea la ampliación del itinerario “para dar servicio directo a los institutos de la zona, al polígono industrial de As Lagoas y a los vecinos de Freixeiro de arriba”.

De esta forma, el nuevo recorrido contempla un desvío desde la AC-862 hacia la AC-566, en concreto hasta el punto de conexión con la carretera de O Feal. Desde el PP aseguran que este cambio permitiría mejorar de manera “significativa” la funcionalidad de la línea, ampliando su cobertura sin alterar de manera “sustancial” la estructura del servicio dando, además, soporte a los dos institutos de la zona: el IES As Telleiras y el Terra de Trasancos.

Otro de los grandes ejes de este proyecto gira en torno a la conectividad con el polígono de As Lagoas, punto que los populares consideran “estrátegico” para la actividad económica y el empleo en el término municipal.

En este sentido, Castrillón remarca que una mejora en el transporte público supone, asimismo, el refuerzo a las alternativas de movilidad para los trabajadores, pero también para los usuarios de las grandes superficies que ya están asentadas en el espacio industrial. De la misma manera, el grupo no solamente contempla en esta moción el cambio de recorrido, sino que también propone que se cambien las frecuencias de los autobuses, entendiendo que esta decisión permitiría “optimizar los tiempos de paso”.

Por todo, instan al gobierno de Marian Ferreiro a la elaboración de un estudio ténico que permita coordinar el horario del servicio de transporte con, por ejemplo, la entrada de los estudiantes en los institutos, ajustándose a “las horas de mayor demanda”, justifican.

Asimismo, se plantea una posible incorporación de servicios adicionales en diferentes momentos del día, “con el objetivo de ofrecer una alternativa real al vehículo privado y fomentar una movilidad más sostenible”. Se trata, así, de una modificación que, en palabras de Castrillón, es “técnicamente viable y socialmente justificada” y defendió que contribuiría “a la mejora de la accesibilidad, la cohesión territorial y a la promoción de una movilidad más respetuosa con el medio ambiente”.

En el caso de contar con el apoyo de la corporación en el pleno, el proyecto se remitirá a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia para su validación y, posteriormente, su puesta en marcha en el municipio naronés.

La respuesta

El Concello de Narón salió al paso tras conocer que el Partido Popular de la localidad llevará a pleno la modificación del itinerario, cuestión que, desde el gobierno de Marián Ferreiro recordaron que “a reorganización das liñas de transporte interurbano é competencia da Xunta de Galicia e que, precisamente para mellorar a conexión de distintos barrios, xa se mantivo unha reunión o pasado 4 de febreiro coa directora territorial da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes na provincia da Coruña, María del Mar Ferreiro Broz”, indican desde el ejecutivo municipal.

Explican que en el citado encuentro “acordouse impulsar unha nova liña circular que conecte os barrios da Gándara e A Solaina cos institutos e cos centros de formación situados no polígono de Río do Pozo”, una propuesta que permitirá, como aseveran desde el ejecutivo de TEGA, “dar resposta ás demandas trasladadas por veciños e veciñas da zona de Amenadás, en Freixeiro, ampliando as opcións de mobilidade no municipio”.

Será el propio Ayuntamiento de Narón quien se haga cargo económicamente de este servicio, para el que, recuerdan, se ha reservado una partida de cerca de 24.000 euros en los presupuestos municipales. Por su parte, la Xunta asumirá los viajes de las personas con carné joven o +65.

“O executivo local está agora á espera de que a Administración autonómica remita o modelo de convenio —tal e como quedou comprometido na reunión, previsiblemente entre este mes e o vindeiro— para poder elevalo a pleno e activar canto antes a nova liña”, concluyó la administración local.

Por el momento queda esperar a que el próximo jueves día 29, la corporación municipal decida dar luz verde a la moción que presentarán los populares.