Narón

Ocho restaurantes de Narón se presentan al XI Tapas de Entroido

O Tapeo y A Serra, los favoritos del pasado 2025, vuelven a la competición cargados de fuerza

Redacción
11/02/2026 22:31
Un momento de la preparación de la propuesta del año pasado del Fame Kanalla
Un momento de la preparación de la propuesta del año pasado del Fame Kanalla
Daniel Alexandre
Este jueves da comienzo el XI Concurso de Tapas de Entroido, una propuesta gastronómica más que consolidada en Narón y que, en esta ocasión, contará con un total de ocho establecimientos participantes —algo más de la mitad que el año pasado, cuando participaron 17 restaurantes—.

En la app Narón Gastronómico, una nueva herramienta digital con la que el Concello busca “modernizar e dar máis visibilidade ao sector hostaleiro”, como aseguró la concejala Olga Ameneiro, se podrá ver la propuesta de cada restaurante y también efectuar el voto una vez probado el bocado.

De esta manera, los componentes de esta convocatoria y sus propuestas serán los siguientes: Australian Cervecería, con “Argallada de Entroido”; Bar Chips, con “Buñuelo de patata crujiente con tartar de cocido gallego”; “Burricidio”, de la mano de O Tapeo; y “Cocido de Entroido en tres texturas”, de Ronnie.

A estas tapas les acompañan “Cocidog”, desde Fame Kanalla; “Entroido crujiente”, invención de O Encontro do Soriano; y la “Filloa rellena de lacón con grelos”, creación de Nueva Orleans. Asimismo, estarán disponibles “O Can Cocido by Leiras Food”, en A Serra.

A Serra y O Tapeo conquistan los paladares de Narón con sus tapas de Entroido

Más información

El horario de degustación de estos manjares será común para todos los participantes y se llevará a cabo entre las 12.30 y las 14.30 horas al mediodía, mientras que por la noche empezará a las 20.00 y terminará a las 22.00. Estos tramos podrán variar en función de los días de descanso establecidos en cada negocio.

En la aplicación anteriormente mencionada también se pueden consultar los pormenores de cada bocado, pudiendo conocer, además de los alérgenos, los ingredientes y, en algunos casos, el proceso de elaboración. Cabe recordar que esta competición, que se podrá disfrutar hasta el próximo día 22, cuenta con la participación de los ganadores de la pasada edición.

O Tapeo y A Serra, que se hicieron con los reconocimientos tanto del público como del jurado en 2025, vuelven cargados de fuerza. Se trata de dos creaciones en formato “bocata”, con las que buscan demostrar que “o cocido tamén se pode comer coa man”, indican desde el primero de los locales.

