Narón suspende la actividad al aire libre programada para este miércoles

El Concello también ha cerrado las instalaciones deportivas D. A.

Con motivo de la activación por parte del 112 Galicia de una alerta naranja por viento, desde esta mañana de miércoles están suspendidas las actividades municipales al aire libre y decretado el cierre de las instalaciones en el concello de Narón.

Desde el Ayuntamiento explican que se esperan rachas que superen los 100 kilómetros por hora y, siguiendo las directrices autonómicas, recomiendan evitar los desplazamientos y retirar de las ventanas y balcones todo objeto que pueda suponer un desprendimiento. Asimismo, recuerdan desde el gobierno municipal que en la web de la central autonómica así como en las redes sociales se pueden encontrar todos los consejos de cara a paliar los efectos del temporal.