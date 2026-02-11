Los graves daños en la fachada del Pazo de Cultura de Narón obligan a cancelar su actividad

Un gran agujero se localiza en la fachada del Pazo da Cultura a causa de las borrascas Cedida

Los vientos que ha traído consigo la borrasca Nils están dejando no pocas incidencias en el conjunto de Ferrolterra, siendo los daños en la fachada del Pazo da Cultura una de las más llamativas, al quedar al descubierto el interior de la instalación.

Si el pasado 23 de enero fue Ingrid la culpable del desprendimiento de la tela que cubre el techo del recibidor y la rotura de uno de los vanos de la fachada, este miércoles el estropicio ha ido a más y un agujero considerable se aprecia al haber sucumbido parte del recubrimiento de láminas acristaladas.

Desde el Concello de Narón han trasladado que por causa de esta incidencia se cancela la proyección de "Sirat" prevista para las 20.00 horas de esta jornada.