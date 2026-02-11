Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El Artesa se prepara para dar el salto a Narón con un local en O Alto

El proceso de reforma del local se puede seguir en las redes de Inés Santiago

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
11/02/2026 12:48
El proceso de reforma del local se puede seguir en las redes de Inés Santiago
La influencer en el establecimiento de Canido
Daniel Alexandre
El restaurante Artesa, que ya ostenta un lugar privilegiado en el pódium de los establecimientos de hostelería de Ferrol con su sede en Canido, dio el salto fuera de la comunidad gallega con un establecimiento en Arganzuela, Madrid, y en su afán por continuar con esta expansión ahora vuelven a apostar por la comarca y pegan el estirón hasta Narón

De esta forma, las "artesanas", su propuesta estrella, tendrán un lugar ahora en el barrio de O Alto, en concreto en las inmediaciones de la delegación de Correos y la discoteca INK. 

Aún se desconoce en qué momento se podrá disfrutar de estos manjares que desde 2018 llevan conquistando los paladares ferrolanos, pero en las redes de una de sus promotoras, la emprendedora, extriatleta e influencer Inés Santiago, se puede seguir todo el proceso de reforma del local. 

