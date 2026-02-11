El Artesa se prepara para dar el salto a Narón con un local en O Alto

La influencer en el establecimiento de Canido Daniel Alexandre

El restaurante Artesa, que ya ostenta un lugar privilegiado en el pódium de los establecimientos de hostelería de Ferrol con su sede en Canido, dio el salto fuera de la comunidad gallega con un establecimiento en Arganzuela, Madrid, y en su afán por continuar con esta expansión ahora vuelven a apostar por la comarca y pegan el estirón hasta Narón.

De esta forma, las "artesanas", su propuesta estrella, tendrán un lugar ahora en el barrio de O Alto, en concreto en las inmediaciones de la delegación de Correos y la discoteca INK.

Aún se desconoce en qué momento se podrá disfrutar de estos manjares que desde 2018 llevan conquistando los paladares ferrolanos, pero en las redes de una de sus promotoras, la emprendedora, extriatleta e influencer Inés Santiago, se puede seguir todo el proceso de reforma del local.