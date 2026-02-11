Captan en vídeo a un hombre que, presuntamente, raya coches en A Gándara

Uno de los vehículos afectados Cedida

Los vecinos de A Gándara tiraban de comunidad en redes sociales para saber si durante la madrugada del pasado martes alguien había visto cómo rayaban algún coche en la zona. Ante esta pregunta, hecha por un usuario anónimo en un grupo de Facebook, ya fueron varios los que contestaron al momento.

De esta forma, personas residentes en las inmediaciones de la plaza aseguran que sus vehículos han aparecido "con rayones de lado a lado" desde hace aproximadamente una semana, práctica que continúan sufriendo a día de hoy. Ante esta situación, uno de los perjudicados decidió grabar desde una residencia particular ubicada en la carretera de A Gándara, viendo como, presuntamente, un hombre de mediana edad iba, con la puntera de un paraguas, rozando a los coches que estaban estacionados en la citada vía.

El vídeo cuenta ya con más de 2.000 reproducciones y en los comentarios de la publicación se pide colaboración ciudadana para conocer la identidad del individuo. Asimismo, algunos de los usuarios aseguran ya haber puesto en conocimiento de la policía los hechos, denunciando "inactividad" por parte de las fuerzas del orden.