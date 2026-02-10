Teatro Ghazafelhos conducirá el concurso de comparsas de Entroido de Narón del próximo sábado

Las comarsas recorrerán las calles antes de llegar a la pista polideportiva de A Solaina Archivo

La cuenta atrás para el Entroido está en marcha y el sábado la cita es en el concello de Narón, con su tradicional pasacalles y concurso de disfraces y comparsas.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, dio a conocer este martes los pormenores de la celebración que contará con un amplio programa festivo que tendrá como ejes principales el tradicional pasacalles de las comparsas y el concurso de disfraces, dos de los eventos más multitudinarios y consolidados de la programación festiva de Narón.

Color, música y humor por las calles de la ciudad es un año más la propuesta que se hace desde el Concello, con una serie de actividades que empezarán a las 16.30 horas con la concentración de comparsas en la plaza de A Gándara. Será en torno a las 17.00 horas cuando comience el pasacalles de las agrupaciones, con un recorrido que parte de la calle Pintor Soutomaior y continúa por Vilabella, la calle Bispo Argaya, Rafael Bárez, carretera de Castilla, avenida de Santa Icía y la calle de A Solaina, hasta finalizar en la pista polideportiva, donde se desarrollará el concurso, bajo carpa.

En esta ocasión, la presentación y conducción del evento correrá a cargo de Teatro Ghazafelhos, una compañía teatral de Narón que celebra en este 2026 su vigésimo aniversario, un hecho que el Concello ha querido destacar, reconociendo el papel de la agrupación en la dinamización cultural de naronesa.

Habrá diez comparsas participantes que dispondrán de diez minutos para sus actuaciones, cargadas de humor y espíritu crítico, repasando la actualidad del pasado año. Las letras deberán tratar sobre temas locales y estar interpretadas en gallego.

Narón se prepara para celebrar el Carnaval con el primer encuentro con las comparsas Más información

Además, el Padroado de Cultura incluye una partida económica diferenciada según la procedencia de las comparsas y habrá premios para las tres mejores actuaciones en la categoría de adultos –una figura de recuerdo del Día do Entroido–.

El jurado valorará el ingenio, la calidad musical y la contribución a recuperar el Entroido de Galicia. Además de las comparsas, habrá un concurso de disfraces, para el que se establecen premios en las categorías individual, pareja y grupos —considerados de hasta seis personas— tanto en la modalidad infantil como en la de adultos, manteniendo así, como explicó la regidora local, “a aposta pola participación aberta e interxeracional, un dos sinais de identidade do Entroido naronés”.

Los premios consistirán en cestas de productos de Entroido para los adultos y de cuentos para los menores.

Durante la presentación, la alcaldesa hizo especial hincapié en la importancia de esta fiesta para la vida social de la ciudad y animó, de este modo, al vecindario a implicarse, destacando que “é unha das celebracións máis queridas en Narón, que crece ano tras ano grazas á participación cidadá, convertíndose nun referente na comarca”.