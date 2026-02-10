Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón pone en marcha una nueva edición de Guizo, con programas en gallego para la infancia

Comenzará el próximo 21 de febrero

Redacción
10/02/2026 20:06
Guizo es una de las actividades del área de Normalización Lingüística para la infancia
Archivo
El proyecto de Normalización Lingüística del Concello de Narón, Guizo, vuelve a ponerse en marcha a partir del próximo 21 de febrero con el fin de mejorar la socialización en lengua gallega de los más pequeños, con actividades de ocio.

La programación del primer semestre de 2026 incluye cinco actividades dirigidas a niños y niñas de entre seis y 12 años, que se desarrollarán a las 11.00 horas en el centro cívico social de O Couto.

La primera cita será el 21 de febrero con los juegos de resolución de pruebas de Somos Terra, una propuesta lúdica para ahondar en la biodiversidad de Galicia y conocer mejor la fauna y la flora del país, con especial atención a las especies en peligro. El 21 de marzo será el turno de “Oes ti compós-tate”, de Picos do Sol, una obra cómico-divulgativa que aborda, desde el humor, cuestiones de actualidad como la gestión de los residuos orgánicos, el compostaje comunitario o la separación de la basura.

El calendario continúa el 18 de abril con un taller de bombas de semillas de Somos Terra, para que los niños y niñas aprendan la técnica japonesa Nendo Dango, ideada por Masanobu Fukuoka, para contribuir a la reforestación de ecosistemas. El 23 de mayo llegan “Os superpoderes das aves”, de Alouette Machine, un taller de imprenta creativa que acerca las familias al mundo de las aves y pone en valor la lengua gallega y el patrimonio cultural y ambiental.

El ciclo se cierra el 13 de junio con un taller de cocina solar de Os Picos del Sol, centrado en el funcionamiento de la energía solar térmica, en los distintos modelos de cocinas solares.

Todas las actividades son gratuitas aunque tienen plazas limitadas y requieren inscripción previa.

