La empresa Megamalla de Narón instaló paneles solares con las ayudas de energía fotovoltaica

La delegada territorial de la Xunta visitó las instalaciones del polígono Río do Pozo Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol visitó este martes la empresa Megamalla SL, en el polígono naronés de Río do Pozo, que ha procedido a la instalación de paneles solares, como una de las firmas beneficiarias de las ayudas para proyectos de energía solar fotovoltaica que convoca el Inega. Para este proyecto, Megamalla percibió una aportación de 50.000 euros

A través de esta línea de ayudas que se conceden en régimen de concurrencia competitiva y que en la última convocatoria dejaron más de 142.000 euros en ayudas a cinco proyectos de la zona, la Xunta busca fomentar el autoconsumo eléctrico a través de fuentes de energía renovable.

La delegada territorial explicó que esta convocatoria acaba de abrir el plazo de solicitudes de este año. Así, tanto empresas como administraciones locales y entidades disponen hasta el próximo 2 de marzo para solicitar estas subvenciones, cofinanciadas por fondos Feder.