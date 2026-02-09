Los vecinos de Freixeiro piden “concienciación” para que no proliferen las ratas en el parque

La AVV asegura que en época de mucha lluvia el fenómeno crece Jorge Meis

Fueron varias las personas que, a través de las redes sociales, denunciaron una situación que calificaban de “insostenible”, ya que aseguran que cada vez “hay más ratas en la zona”. Y, a pesar de que se habla de O Alto o A Gándara, entre otras áreas, los vecinos y vecinas de Freixeiro parecen llevarse la peor parte, sobre todo en lo que al parque se refiere.

Ante esta situación, la presidenta de la AVV Virxe de Fátima, Maribel Mouriz, pide calma y perspectiva, ya que el tiempo que está padeciendo la comarca también influye en esta situación. “No es que aumenten las ratas, es que cuando llueve y el río experimenta crecidas salen de sus escondites. Es algo que pasa en todos los caudales, no solo aquí”, reflexiona.

Explica, asimismo, que este suceso no es algo nuevo, sino que se lleva “viviendo toda la vida”. Lo que ocurre es que, en su opinión, “otros inviernos se notó menos”, recuerda. En zonas más urbanas, expone, hay factores como la basura que suponen un aliciente para esta proliferación, pero, en este caso, uno de los detonantes es la costumbre vecinal.

“Hay personas que, con toda su buena intención, vienen aquí a dar de comer a palomas o patos. Traen bolsas con migas o trozos de pan que se esparcen por el parque y, como cualquier otro animal, la rata lo huele y, entonces, sale más de sus madrigueras”, explica la presidenta. Ante esto, asegura que la única forma de poner “cierta solución” a la problemática sería una “concienciación colectiva”, que dependería de un uso correcto por parte de todos los usuarios de las zonas verdes municipales.

Remarca, además, la necesidad de ver la situación con perspectiva, ya que los roedores “se han visto siempre en los entornos de los ríos, bien sea aquí o en otra zona”, y recuerda que, por parte del ejecutivo municipal, con Marián Ferreiro a la cabeza, está vigente un protocolo para acabar con la “plaga” que se acomete periódicamente, una cuestión que también destacan desde el Concello.

Asimismo, la administración recuerda que sus puertas están abiertas para todo aquel que lo necesite, poniendo el foco en las personas afectadas por esta problemática. De este modo, piden que se avise al Ayuntamiento en el caso de localizar algún foco, para que los técnicos puedan acudir a eliminarlo.

Por último, desde la asociación se pide “calma ante el temporal” en todos los sentidos. Explican que la mejora de las condiciones meteorológicas supondrá un alivio de la proliferación, una circunstancia que, además, permitirá que el gobierno municipal pueda continuar con el proyecto de desratización.