El PSOE de Narón pide ayudas por valor de 150.000 euros para aliviar los efectos de la obras de A Solaina

Los trabajos están "ralentizados" a causa del mal tiempo Emilio Cortizas

Los comerciantes de Reis Católicos, arteria principal de las obras de peatonalización que se están acometiendo en estos momentos en A Solaina y que, según indica el Concello, están “ralentizadas” a causa del mal tiempo, denunciaron la inactividad que provocan las mismas. Las empresas hablaron de “echar el cierre” después de una mala campaña de Navidad, asegurando que los trabajos son el detonante de esta situación.

Ante esto, el concejal socialista de Narón, Jorge Ulla, registró durante la jornada de este lunes una moción para la próxima sesión plenaria, “na que propón a posta en marcha dun Plan Urxente Económico dotado con 150.000 euros para paliar o impacto das obras sobre o comercio de proximidade e a veciñanza” de Santa Icía.

Se trata de una cuestión que, desde el PSdG-PSOE, está comenzando a tener “consecuencias reais na actividade diaria do barrio”, tanto en relación con la afluencia de clientes como con el suministro de proveedores. Como consecuencia, explican, se está produciendo una “inestabilidade” ante la que consideran necesario actuar. “O primeiro é asegurar que ninguén teña que pechar por unha obra que se alonga máis do previsto. Por iso presentamos medidas económicas directas, claras e executables”.

Con todo, la propuesta presenta dos líneas diferenciadas de actuación, dependiendo de los receptores de las mismas.

Dentro del plan se establecería una primera partida de 100.000 euros para “axudas directas a autónomos/as, microempresas e pemes de comercio, hostalaría e servizos” cuyos locales se encuentren en la zona afectada. La cuantía máxima se establecería en 2.200 euros por beneficiario.

Por otra parte, estarían las “compensacións directas a fogares residentes”, que, con efecto desde el 1 de enero del presente ejercicio, contarían con un fondo común de 50.000 euros, “ata un máximo de 260 euros por fogar”.

Asimismo, el proyecto incluye medidas fiscales “para aliviar custos mentres duren as obras, como a bonificación do 50% da taxa de lixo comercial e a devolución das taxas de terrazas e vados cando o seu uso quedou inutilizado por causa da execución”, explicó Ulla.

El edil se mostró crítico con la gestión del gobierno de TEGA, asegurando que “a alcaldesa, Marián Ferreiro, mantén unha actitude de pasividade e non puxo enriba da mesa un plan de compensación real. Non abonda con anunciar obras: hai que gobernar tamén durante a obra. E aquí o que vemos é atraso, molestias e ningunha resposta económica á altura”.

Asimismo, piden que “as axudas teñen que chegar con rapidez”, instando al ejecutivo local a habilitar la partida necesaria para la activación del plan.