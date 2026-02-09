Mi cuenta

El Concello de Narón organiza una charla de orientación para el acceso a segundo ciclo de Infantil

La cita se celebrará el miércoles 11 a las 17.00 horas en el auditorio municipal

Redacción
09/02/2026 16:34
La escuela de A Gándara será una de las participantes
La escuela de A Gándara será una de las participantes
Jorge Meis
El Concello de Narón organiza para el miércoles 11, a las 17.00 horas, una charla informativa sobre el acceso al segundo ciclo de Educación Infantil en los centros públicos de la localidad.

La jornada se desarrollará en el auditorio municipal, de la mano del Servizo Sociocomunitario del Ayuntamiento, donde se facilitará toda la información necesaria de cara al proceso de escolarización de los niños y niñas. De esta forma, la convocatoria está dirigida a todos aquellos hogares con menores de 3 años —o que los cumplan en el presente 2026— que accedan por primera vez a esta etapa educativa.

Durante esta convocatoria estarán presentes, asimismo, los directores y directoras de los diferentes colegios, que detallarán los plazos de matrícula —que para el curso 2026-2027 permanecerán abiertos del 1 al 20 de marzo—, los servicios complementarios que ofrece cada una de las escuelas y los proyectos curriculares que desarrollan.

De este modo, como explican desde el Concello, “a sesión permitirá ás familias coñecer as características de cada colexio e resolver dúbidas antes de formalizar a solicitude de praza”, indican desde el Servizo Sociocomunitario.

Para finalizar este encuentro, todas aquellas personas que tomen parte en la propuesta podrán obtener uno de los folletos informativos en los que se detallan las características de cada centro público de Narón. Además, este panfleto también recoge el funcionamiento de las plataformas municipales buscocole.naron.es y buscoactividade.naron.es, “ferramentas deseñadas para apoiar ás familias na planificación educativa e na conciliación”, como explican desde el gobierno municipal.

