El Concello de Narón destinará más de 100.000 euros a la inclusión social de las personas sin hogar

Imagen de archivo de la corporación naronesa Daniel Alexandre

El gobierno municipal de Narón ha sacado a licitación el servicio de apoyo técnico al programa de inclusión social de personas sin hogar del concello, un proyecto que se financiará a través de fondos europeos y que tendrá un valor total de 115.857,50 euros –importe que ascendería a 127.443,25 sumando el IVA–.

Con este proyecto se busca dar cobertura, por un periodo de dos años, a los servicios de asistencia social, una necesidad “debida á insuficiencia de medios”, como recoge el informe presentado por el Servizo Sociocomunitario.

En este sentido, desde el departamento inciden en que la administración local “non conta con persoal especializado e suficiente para realizar as actuacións especializadas complementarias ao programa de Inclusión social de persoas sen fogar, a realizar nos anos 2026 e 2027, polo que ineludiblemente debe contratar estas actuacións a empresas especializadas que complementen a actuación do Concello, e que conten coas garantías suficientes para acometer con éxito esta necesidade que temos”.

De la misma manera, el informe detalla que la principal problemática a la que se enfrenta la localidad son los asentamientos, así como los inconvenientes derivados de los mismos. “O chabolismo constitúe unha forma extrema de exclusión habitacional, recoñecida como unha situación de grave vulneración do dereito á vivenda, o que esixe unha actuación urxente e integral das administracións públicas para garantir a igualdade de acceso a dereitos fundamentais”.

De esta forma, una vez justificada la necesidad de contratación, el pasado 13 de enero una resolución de Alcaldía daba luz verde a esta propuesta.

Por el momento, y hasta el día 19, las empresas que deseen hacerse con este contrato podrán presentar sus ofertas mediante la Plataforma de contratación del sector público, donde se especifica que la duración de la prestación será de dos años.

Las cifras

A pesar de que no hay una cifra exacta de las personas que se encuentran en situación de calle en Ferrolterra, los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que datan de 2022, establecen que un total de 28.552 personas padecen esta condición en el país.

En esta misma fecha, la comunidad gallega se situaba con una de las tasas más altas de todo el territorio español, en concreto, en el sexto puesto del ránking, al contar con 165,7 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes.

Se encontraba por detrás de la Ciudad Autónoma de Ceuta (391,4), País Vasco (315,9), Comunidad Foral de Navarra (214,7) y Cantabria (182,6).