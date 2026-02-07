A Gándara se prepara para celebrar un “macro” Entroido gracias al trabajo de sus vecinos

Rebeca Ferreira y Javier Freire, a la derecha, con sus compañeros de organización E. Cortizas

El barrio de A Gándara tiene mucho de lo que presumir, y así lo hacen sus vecinos. Después de toda una vida en la zona, hay quien recuerda cómo era hace 50 años y, ahora, disfruta de “la gran cantidad de niños que ves cada día jugando en la plaza”. Sin embargo, hay otros, como Javier Freire, que llegaron hace apenas cuatro. Él es el presidente de la Asociación de Vecinos Santiago Apóstol, que, junto con la comparsa Os Argalleiros, con Rebeca Ferreira a los mandos, han decidido que 2026 era el momento de celebrar un “macro Entroido”, que tendrá lugar el próximo sábado 21.

“En este barrio tienes todos los servicios que puedas necesitar, pero también un gran ambiente. El parque está siempre lleno y, como adulto, cuando bajas siempre encuentras una cara conocida con la que tomar un café. Vamos, que si llegas pronto a casa viviendo aquí es porque quieres”, comentan ambos entre risas.

De hecho, esta buena relación ha propiciado que, por primera vez en la historia, una de las citas culinarias más populares de Narón, la Festa do Cocido, sea también una pasarela, puesto que los amantes del Carnaval inauguran la Festa de Entroido. Aunque, como apunta Ferreira, se estrena el emplazamiento, ya que la iniciativa se encuentra a las puertas de su octava edición.

Curioso, cuanto menos, resulta entender la red que teje este barrio, “porque es normal que quien esté en la AVV también forme parte de alguna comparsa o una peña deportiva, por ejemplo”, explican, poniéndose a ellos mismos como ejemplo. “Y, claro, no nos podemos olvidar de la nueva comisión de fiestas”, lo que hace que cada fin de semana haya algo que hacer. “Para muchos esto sería terrible”, ríe Ferreira, “pero para los que nos gusta, es un placer poder colaborar. Lo bueno de este barrio es que las cosas se hacen en compañía”.

A esto también se suma Freire, que, respaldado por los que hace tres años se echaron la AVV a la espalda con él, asegura que “es realmente satisfactorio” el sabor de boca que deja un pabellón da Mocidade lleno, en el que mayores y pequeños disfrutan de la gastronomía típica de estas fechas y en el que, además, y por primera vez este año, se trasladará toda la esencia del Carnaval.

Esta idea de unir fuerzas fue, de hecho, iniciativa suya, una apuesta “por levantar A Gándara”, y qué mejor manera de hacerlo que celebrando. Aún estaban curando la resaca de Fin de Año cuando comenzaron a preparar este encuentro, que el año pasado se quedó a las puertas de los 400 asistentes, cifra que desde la comparsa esperan superar este 2026. “Porque a quien le gusta disfrazarse, le gusta mucho. Al juntar ambas cosas y hacer una jornada larga, creo que podemos arrastrar a más gente que en otras ediciones”, asegura su compañera.

Con las entidades del barrio dispuestas a todo, abren los brazos a la participación. Los tiques para la comida popular ya se pueden recoger en el local social de A Gándara —entre las 11.00 y las 12.00 horas por la mañana y de 18.00 a 20.00 por la tarde—, y parten de un precio de 26 euros para adultos socios y 12 para niños y niñas.

Y para que alguno pueda reposar tal manjar, Os Argalleiros se ocuparán de la jornada vespertina. Habrá, entre muchas otras cosas, sorteos, pintacaras y tatuajes de purpurina, que harán las delicias de los más pequeños. Y, como no podía ser de otra forma, los mejores looks tendrán premio gracias al concurso de disfraces que acogerá la cita. Si quedan ganas de fiesta, tampoco hay de qué preocuparse, puesto que la música promete no parar en un día “pensado para disfrutar al máximo”.