Una víctima de estafa en Narón por un perfil de Tiktok que se hizo pasar por la alcaldesa, Marián Ferreiro

Imagen de archivo de la alcaldesa, Marián Ferreiro

A través de canales oficiales, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, ponía en conocimiento de todos sus seguidores de Facebook e Instagram –los únicos dos perfiles que tiene– "unha situación preocupante", y es que una cuenta de la plataforma Tiktok suplanta su identidad.

En el mensaje, la regidora local pedía que la población tuviera “moito coidado”, incidiendo en que no se hiciese caso “de ningunha mensaxe privada que poida chegarvos desde ese perfil, xa que intentarán cometer unha estafa co pretexto dunhas supostas axudas”, explicó. La cuenta en cuestión, que supera los 9.000 seguidores, (@marianferreirodiaz), contactó con varias personas ofreciendo “becas” y, a pesar de que desde la administración ya se tenía conocimiento de esta situación y estaba denunciada, esto no eximió que un habitante de la localidad cayera en la trampa. Después de esta situación, Ferreiro decidió tomar cartas en el asunto, publicando en sus redes el intento de engaño.

Incide, asimismo, en la importancia de “reportar e bloquear” al usuario en el caso de que intente establecer algún tipo de contacto. “É crucial que nos manteñamos alerta e protexamos a nosa seguridade en liña”, aseveró la primera edila.

Fuentes municipales confirman que el “modus” era muy simple. Desde la cuenta se pedían ciertos datos y un pago que, en teoría, “formalizaría” la concesión de la citada subvención. Con esto, se tendría acceso a los datos bancarios de la persona afectada.

Esta no es la primera vez que la regidora se encuentra con diversos perfiles en diferentes redes sociales que llevan su nombre. “Pasou en Instagram e Facebook, pero despois dunha denuncia conseguimos pechalos”, explica.

Sin embargo, en este caso, la actuación a través de sus propias cuentas fue un intento de prevención ante la “impunidade total que temos a día de hoxe con cuestións coma esta. Non hai una regulación e quedan impunes” después de usar medios ilícitos para obtener una rentabilidad económica.

En este sentido, incide en la necesidad de generar algún tipo de control que trascienda de lo que, por ejemplo, los padres puedan controlar en relación a lo que ven sus hijos. “Habería que tomar medidas a nivel legal. As mensaxes, os ataques, poden chegar de de calquer lado. Hay perfiles falsos que poden insultar e o afectado non ten a capacidade de poder actuar”, situaciones cada vez más comunes.