Un Ódeon romántico y lleno de flores con la XX Mostra da Camelia Cidade de Narón
El centro comercial acogerá una nueva edición de esta convocatoria el próximo fin de semana
No solo se está a las puertas del fin de semana más romántico del año, San Valentín, sino que, además, el centro comercial Odeón será el escenario de un despliegue de flores sin igual con la XX Mostra da Camelia Cidade de Narón y el XVI Concurso de Flor de Camelia, una cita ya reservada en los calendarios de la localidad.
La edila de Turismo, Natalia Hermida, daba a conocer ayer esta convocatoria, destacando “a importancia desta mostra para poñer en valor un dos símbolos vexetais máis representativos” de la comunidad. Asimismo, destacó el papel de la Asociación Galega da Camelia, entidad colaboradora que desarrolla un trabajo “que nos permite manter na cidade este evento, ao que cada ano se achegan centos de persoas afeccionadas e de cultivadores desta especie, aos que tamén quero agradecer de antemán a súa implicación no evento”.
La propuesta estará disponible durante el próximo fin de semana para aquellas personas que se acerquen al espacio comercial. Así, a partir de la tarde —a las 17.30 horas— del sábado 14 se abrirá la muestra al público, que permanecerá disponible hasta la hora de cierre del centro comercial.
Durante esta misma jornada también se llevará a cabo la entrega de premios a las mejores flores presentadas al certamen
Los premios
En cuanto a los galardones, se entregarán: Mellor Camelia japónica, Mellor Camelia reticulada, Mellor especie de camelia, Mellor híbrido de Camelia, Mellor flor miniatura, Mellor cultivador-expositor y Mellor composición artística colectiva
Al día siguiente, a las 10.00 horas, se podrá disfrutar de una visita al parque de Camelias de Freixeiro, “onde se poderán contemplar exemplares de gran valor ornamental nas súas múltiples e coloridas variedades”, explican desde el Concello.
El trámite de inscripción para montar un expositor o participar en el concurso ya se encuentra disponible. De esta forma, todos aquellos interesados podrán formalizar su matrícula hasta el próximo 12 de febrero. Para ello, tendrán que ponerse en contacto con la Asociación Galega da Camelia, org mediante el número de teléfono 660 599 700 o a través del correo asociaciongalegadacamelia@gmail.com.