Los recursos sociocomunitarios de Narón, ahora también en el centro de salud
La edila responsable, María Lorenzo, mantuvo una reunión con los profesionales sanitarios
La edila de Benestar, María Lorenzo, junto con personal del Servizo Sociocomunitario y la Escola de Benestar se reunieron con el personal del centro de salud de Narón para dar a conocer “recursos municipais dispoñibles no ámbito sociocomunitario, cultural e deportivo, co obxectivo de facilitar a súa prescrición a quen os poida precisar”, explicó la concejala.
De esta forma, se pusieron encima de la mesa cuestiones como el bienestar emocional a través de redes de apoyo y espacios de socialización, centrando la atención en las propias personas. Se llevó a cabo, asimismo, una explicación de diversas herramientas y programas “cos que conta a administración local para acompañar as persoas na súa dimensión social, como complemento ao tratamento médico”:
Desde el Concello destacan que la coordinación con el ámbito sanitario “facilita que os profesionais da saúde poidan derivar as persoas usuarias cara a recursos comunitarios adaptados ás súas necesidades, como prevención e o tratamento integral”, destacando que el bienestar “non depende só da atención médica, senón tamén da contorna social, das relacións persoais e da participación activa na comunidade”, remarcó la concejala, María Lorenzo.