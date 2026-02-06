Los recursos sociocomunitarios de Narón, ahora también en el centro de salud

Un momento del encuentro Cedida

La edila de Benestar, María Lorenzo, junto con personal del Servizo Sociocomunitario y la Escola de Benestar se reunieron con el personal del centro de salud de Narón para dar a conocer “recursos municipais dispoñibles no ámbito sociocomunitario, cultural e deportivo, co obxectivo de facilitar a súa prescrición a quen os poida precisar”, explicó la concejala.

De esta forma, se pusieron encima de la mesa cuestiones como el bienestar emocional a través de redes de apoyo y espacios de socialización, centrando la atención en las propias personas. Se llevó a cabo, asimismo, una explicación de diversas herramientas y programas “cos que conta a administración local para acompañar as persoas na súa dimensión social, como complemento ao tratamento médico”:

Desde el Concello destacan que la coordinación con el ámbito sanitario “facilita que os profesionais da saúde poidan derivar as persoas usuarias cara a recursos comunitarios adaptados ás súas necesidades, como prevención e o tratamento integral”, destacando que el bienestar “non depende só da atención médica, senón tamén da contorna social, das relacións persoais e da participación activa na comunidade”, remarcó la concejala, María Lorenzo.