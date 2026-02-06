Fogones listos para el XI Concurso de Tapas de Entroido, que comenzará el jueves
Los establecimientos podrán sumarse a esta propuesta hasta el próximo día 9
El XI Concurso de Tapas de Entroido, una de las citas gastronómicas más populares de Narón dará comienzo el próximo jueves día 12. Así lo confirmó el Concello, que anunciaba también que los locales de hostelería ya tienen abierto el trámite de inscripción, que se podrá realizar hasta el próximo día 9.
Como novedad, en esta edición se podrá participar mediante la app Narón Gastronómico, una herramienta que permitirá a la clientela emitir su voto, aumentando la visibilidad del sector. Una vez cerrado el proceso de matrícula, desde el Ayuntamiento se repartirán QRs para poner en cada establecimiento. El consumidor lo escaneará una vez degustado el bocado y dará su veredicto.
Como explicó la edila de Promoción Económica, Olga Ameneiro, esta incorporación supone “un paso máis para modernizar e dar máis visibilidade ao sector hostaleiro, facilitando a participación da clientela e fomentando a interacción cos nosos bares e restaurantes”. Asimismo, aseguró que “o Concurso de Tapas de Entroido goza dunha excelente acollida entre veciños e visitantes, e cada ano medra tanto en número de participantes como na calidade das propostas gastronómicas”.