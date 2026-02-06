El Cineclube Serie B y el Concello de Narón baten récords en el Pazo da Cultura

Un momento de la sesión celebrada el pasado miércoles Cedida

Otro nuevo ciclo del Cineclube Serie B en colaboración con el Concello de Narón se hacía con el Pazo da Cultura esta semana. El pasado miércoles daba comienzo una propuesta en la que los premios Goya serían los protagonistas y que, sin duda, hizo las delicias de un patio de butacas que no se quiso perder el estreno de la actividad, que arrancó con la proyección de “Romería", una obra de Carla Simón que cuenta con 6 nominaciones en estos galardones.

Y a pesar que desde la entidad que organiza el evento no suelen pronunciarse hasta que finalizan los ciclos, esta vez no han podido contener la emoción, puesto que batieron su propio record, con 224 butacas llenas en las instalaciones municipales de Narón.

Mediante sus redes sociales, se dieron un momento para “presumir un pouquiño do vivido”, con una imagen que dejaba claro que cada vez son más las personas que se suman a sus iniciativas, lo que, a su vez, supone un aliciente para continuar llevando a cabo esta propuesta cultural.

Agradeciendo a los espectadores su gran participación, recordaron que esta propuesta se basa en “4 filmes que non puidemos ver no momento da súa estrea en cines”. En este sentido, su particular “premiere”, fue mucho mejor de lo esperado. “A nosa idea era descubrilos con vós, co noso público, na gran pantalla... e vaia se foi unha experiencia incríble”, asegura el Cineclube.

Ahora, con la intención de que las cifras se mantengan en esta posición, invitan a todos aquellos interesados a sumarse a las próximas citas.

La siguiente será el 11, momento para el talento autóctono con “Sirât”, de Oliver Laxe; un film que podría hacerse con hasta 11 bustos. A la semana siguiente será el turno del trabajo de Eva Libertad, con la película “Sorda”. Por último, cerrará esta propuesta la creación “Flores para Antonio”, un trabajo de Elena Molina e Isaki Lacuesta.