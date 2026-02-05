Un Premio Nacional de Artes Escénicas, este sábado en las tablas del Pazo da Cultura

Un momento de la puesta en escena Cedida

El escenario del Pazo de Narón acogerá este sábado a la compañía Escena Miriñaque que, desde Santander, hará disfrutar al patio de butacas con “Tá”, una propuesta de teatro gestual que fue reconocida en septiembre de 2024 con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud del Ministerio de Cultura.

Se trata de una propuesta marcada por el realismo mágico que, con un bosque como telón de fondo, hace que “naturaliza lo irreal o extraño como algo común”.