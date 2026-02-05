TEGA secunda a los vecinos de la calle Telleiras y se reúne con la Xunta

Imagen de archivo de uno de los vecinos afectados Jorge Meis

Después de que los propietarios de las viviendas de promoción pública situadas en la calle Telleiras se reuniesen con la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, el pasado día 3 para tratar la situación de “insalubridad” que se vive en el edificio propiedad del Instituto Galego daVivenda e Solo (IGVS), ayer fue el turno de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro.

En este encuentro se abordó la situación del inmueble, afectado desde hace más de una década por graves problemas de filtraciones y humedad. Por su parte, Aneiros reiteró que el gobierno autonómico ya se ha comprometido a financiar las obras de la reforma de la cubierta y de la impermeabilización de las fachadas, asegurando que en estas jornadas “técnicos da consellería visitarán o edificio para elaborar o documento técnico que permitirá a posterior licitación dos traballos”, recordó la delegada territorial.

Asimismo, la regidora y la edila de Promición Económica, Olga Ameneiro, trasladaron la “urxencia de dar unha solución definitiva a este problema, que afecta directamente á calidade de vida dos residentes” que, condenan, llevan sufriendo las deficiencias estructurales del edificio desde la misma fecha de su entrega, en el año 2013.

Desde el Concello de Narón pusieron en valor el compromiso del gobierno gallego. Sin embargo, también pusieron de manifiesto la “necesidade de que as actuacións se executen canto antes para rematar cun problema que leva máis dunha década sen unha solución definitiva”.

Mientras tanto, los vecinos y vecinas afectados hacen balance de la situación, asegurando que el encuentro fue “razonablemente bien, con una partida de unos 400.000 euros para las deficiencias de construcción”.

Explican que con esta medida ven “encaminado” un proyecto de mejora, pero también recuerdan “los muchos errores cometidos por parte de la Administración en el pasado” que no han tenido una disculpa pública, algo que consideran “deseable”.

En relación con la nueva hoja de ruta, exponen que por su parte “en 48 horas hemos puesto toda la documentación a su disposición” y que han instado a la administración local a “agilizar en lo posible la tramitación de los permisos” mientras esperan la visita de los técnicos de la Xunta.

En este sentido, el grupo avanza que “seguiremos expectantes y vigilantes para que se siga cumpliendo lo acordado, y se ejecute con calidad y celeridad; pedimos que los partidos municipales tutelen la buena actuación; y aguardamos no tener que salir a los medios, porque confiamos que esta vez sí se harán bien las cosas”.