Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Narón denuncia que la Xunta “segue sen cubrir” los costes del SAF

En su opinión, el acuerdo no supone ningún tipo de alivio para las arcas municipales

Redacción
05/02/2026 16:43
Pleno concello de Narón
Imagen de archivo de un pleno en el Concello de Narón
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Durante la pasada jornada, el gobierno de Marián Ferreiro mostraba su rechazo ante el nuevo acuerdo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Xunta en relación con la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para el presente periodo, desde este mismo año y hasta 2028.

Después de recibir la comunicación oficial de la rúbrica, el ejecutivo local quiso manifestar su rechazo a un pacto que considera “insuficiente para garantir a viabilidade económica dun servizo esencial”, condenó el Concello.

En este sentido, la alcaldesa de Narón habló de “descontento e contrariedade” en vista de un acuerdo que, en opinión de la corporación, “queda lonxe de cubrir o custo real do servizo, actualmente situado en preto de 24 euros por hora de prestación efectiva”. En este sentido, la Primera edila insistió en que esta cantidad se sitúa “moi por riba” de la contribución del ejecutivo autonómico prevista para el presente ejercicio.

“Insuficiente”

Asimismo, Ferreiro se mostró tajante con el incremento “de apenas 4 euros” por hora que se plantea desde el gobierno de Rueda, una medida que, desde el Concello consideran “insuficiente” y, en su opinión, no supone ningún tipo de alivio para el desembolso que deben realizar las arcas municipales.

De hecho, este fue el hilo conductor de las críticas de Ferreiro, que insistió en que existe una “necesidade”  para los municipios en relación con el financiamiento de este servicio, que considera, debería ser asumido “na súa totalidade pola Xunta de Galicia e polo Estado”.

De la misma manera, remarca que esta denuncia se ampara en la Lei de Dependencia y que su cumplimiento supondría “garantir a sostibilidade financeira dos concellos e a continuidade dun servizo esencial para a cidadanía”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Xuntas Medramos Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol informa del inicio de otra edición de los talleres "Xuntas Medramos"
redacción ferrol
La acción dio comienzo este miércoles y se prolongará hasta el próximo 18 de marzo

Usuarios del Hospital de Día de Psiquiatría se forman en competencias digitales
redacción ferrol
El ideal gallego

Minuto de silencio en el Concello de Narón para condenar la última víctima de violencia machista en Galicia
Redacción
Imagen de archivo de uno de los vecinos afectados

TEGA secunda a los vecinos de la calle Telleiras y se reúne con la Xunta
Eva Mazás Arnoso