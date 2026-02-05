Narón denuncia que la Xunta “segue sen cubrir” los costes del SAF

Imagen de archivo de un pleno en el Concello de Narón Daniel Alexandre

Durante la pasada jornada, el gobierno de Marián Ferreiro mostraba su rechazo ante el nuevo acuerdo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Xunta en relación con la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para el presente periodo, desde este mismo año y hasta 2028.

Después de recibir la comunicación oficial de la rúbrica, el ejecutivo local quiso manifestar su rechazo a un pacto que considera “insuficiente para garantir a viabilidade económica dun servizo esencial”, condenó el Concello.

En este sentido, la alcaldesa de Narón habló de “descontento e contrariedade” en vista de un acuerdo que, en opinión de la corporación, “queda lonxe de cubrir o custo real do servizo, actualmente situado en preto de 24 euros por hora de prestación efectiva”. En este sentido, la Primera edila insistió en que esta cantidad se sitúa “moi por riba” de la contribución del ejecutivo autonómico prevista para el presente ejercicio.

“Insuficiente”

Asimismo, Ferreiro se mostró tajante con el incremento “de apenas 4 euros” por hora que se plantea desde el gobierno de Rueda, una medida que, desde el Concello consideran “insuficiente” y, en su opinión, no supone ningún tipo de alivio para el desembolso que deben realizar las arcas municipales.

De hecho, este fue el hilo conductor de las críticas de Ferreiro, que insistió en que existe una “necesidade” para los municipios en relación con el financiamiento de este servicio, que considera, debería ser asumido “na súa totalidade pola Xunta de Galicia e polo Estado”.

De la misma manera, remarca que esta denuncia se ampara en la Lei de Dependencia y que su cumplimiento supondría “garantir a sostibilidade financeira dos concellos e a continuidade dun servizo esencial para a cidadanía”.