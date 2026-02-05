Minuto de silencio en el Concello de Narón para condenar la última víctima de violencia machista en Galicia

Un momento de la protesta Concello

La corporación y miembros del personal municipal de Narón guardaron, durante esta jornada de jueves, un minuto de silencio en memoria de la última víctima de violencia machista en Galicia. Se trata de María Belén Fernández, vecina de Mos, asesinada a manos de su exmarido.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, quien quiso trasladar la “total condena e repulsa ante este novo caso de violencia de xénero” por parte de la administración pública.

Asimismo, desde el gobierno de TEGA se reiteró el compromiso “na defensa da igualdade, facendo un chamamento á implicación de toda a sociedade na prevención e erradicación da violencia exercida contra as mulleres polo feito de seren mulleres”.