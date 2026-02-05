Mi cuenta

Narón

Más de dos toneladas de solidaridad llenan las instalaciones del CRS de Narón

Esta ayuda irá dirigida a un total de 100 personas, cuyo rango de edad oscila entre los 5 y los 70 años

Eva Mazás Arnoso
05/02/2026 11:56
Jose Manuel González, presidente del CRS
Daniel Alexandre
El Centro de Recursos Solidarios de Narón y Movilidad Humana cerraron ayer la octava Campaña Abrigo, una propuesta solidaria cuyo objetivo era hacerse con la mayor cantidad de ropa posible de cara a paliar un poco este frío invierno. 

Los números hablan por sí solos. Tan solo unas horas después de que finalizase esta iniciativa, desde el CRS confirman una cifra espectacular: se han recogido un total de 2.062,5 kilogramos de textil. Explican, asimismo, que esta ayuda irá dirigida a un total de 100 personas 30 familias, cuyo rango de edad oscila entre los 5 y los 70 años, puntualizando que el mayoritario va desde los 25 hasta los 40 años. 

Este trabajo ha sido posible gracias al trabajo de un total 17 voluntarios que se dedicaron a la recepción, revisión y colocación de las donaciones para, posteriormente, proceder a un empaquetado que permita realizar una correcta distribución. 

Pero a pesar de que la solidaridad marcó el mes de enero, desde la directiva de la entidad piden un último esfuerzo en estos momentos. Siguen con carencia de mantas y sábanas para camas de 1,35, uno de los bienes más demandados por las personas con escasos recursos. Aseguran que para otras medidas tienen suficiente por el momento, pero que, para la más necesitada, siguen sin poder abastecer la demanda completa. 

