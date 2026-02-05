Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El pequeño comercio también se vistió de verde, apoyando el trabajo que realiza la AECC

A Tenda de Sara consiguió 215 euros con manicuras solidarias

Redacción
05/02/2026 16:12
Una clienta en plena manicura solidaria
Una clienta en plena manicura solidaria
Emilio Cortizas
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, el pasado miércoles, entidades e instituciones se volcaron con la Asociación Española Contra el Cáncer con un sinfín de campañas tanto de visibilización como de recogida de fondos.

En este último apartado tuvo peso también el sector empresarial, puesto que el pequeño comercio –que es un asiduo en la colaboración con la delegación que la entidad tiene en la ciudad naval– destacó especialmente.

Además de las huchas que mantienen en los mostradores de forma continuada, establecimientos como A Tenda de Sara, en Narón, ofrecieron manicuras solidarias, cuyos beneficios fueron destinados íntegramente a la AECC.

En su caso particular, el importe recaudado en esta fecha fue de 215 euros, que ya se suman al lazo verde.

