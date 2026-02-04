Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Un incendio en una vivienda de Painzás moviliza a los bomberos de Narón

Alertaron al 112 los propios habitantes de la casa

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
04/02/2026 11:04
Un momento de la actuación
Un momento de la actuación
Cedida
Los bomberos de Narón se movilizaron la madrugada de este miércoles hasta la zona de Painzás tras recibir un aviso del 112 alertando de un incendio en una vivienda. A su llegada, en torno a las 2.36 horas, los servicios intervinientes encontraron a una familia —padre, madre e hija mayor— en el exterior del domicilio, que les indicaron que la cocina se encontraba ardiendo.

Una vez en el interior, los efectivos comprobaron que la vivienda estaba completamente "inundada de humo". El origen del incidente fue una sartén que había quedado al fuego. Tras retirarla, se evitó la propagación del incendio y no se registraron daños mayores.

Asimismo, se procedió a ventilar la vivienda y a realizar mediciones de gases para garantizar la seguridad del inmueble. Los miembros de la familia fueron atendidos en el lugar por personal del 061, sin que fuese necesario su traslado a un centro sanitario.

