Narón

Las obras de peatonalización en Narón, paralizadas por el mal tiempo

El Concello asegura que la ralentización se debe a criterios de seguridad y garantías

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
04/02/2026 13:22
Las obras se encuentran en un momento de "stand by"
Las obras se encuentran en un momento de "stand by"
Cedida
Durante la pasada jornada de martes, este Diario se hacía eco de las quejas y malestar de los comerciantes de A Solaina por la situación que está derivando de las obras de peatonalización del barrio, asegurando que su desarrollo profesional está "condenado". Sin embargo, desde el Concello explican que esta situación se revertirá lo antes posible, puesto que la inactividad actual está justificada por el mal tiempo que asola la comarca.

En este sentido, el ejecutivo de Marián Ferreiro destaca que esta ralentización "responde a criterios técnicos e de seguridade" con los que se pretende escapar de futuras problemáticas, como filtraciones de agua o sus derivados, pero también responde a la búsqueda de una garantía para la vecindad, queriendo acometer una ejecución que perdure en el tiempo cumpliendo los criterios de calidad.

Aseguran que "a elevada presenza de chuvias está a dificultar de maneira significativa o desenvolvemento normal dos traballos, especialmente naquelas fases que implican a utilización de formigón", recordando que las labores de pavimentación precisan unas condiciones concretas para el secado que no se pueden dar con el actual tiempo, "polo que resulta tecnicamente inviable avanzar con garantías de calidade e seguridade".

En relación con las labores de demolición, desde la dirección de obras remarcan que no es posible llevar a cabo tareas de demolición por este mismo motivo, "xa que a eliminación das beirarrúas actuais podería provocar a entrada de auga nos portais dos edificios, así como a acumulación de pedras, lama e restos de obra na vía pública, xerando molestias e riscos para a veciñanza".

Por el momento, los operarios se encuentran inmersos en tareas de acondicionamiento y cierre, entre otras, de ciertas zonas de la intervención, trabajos que responden a "manter a obra en condicións adecuadas e preparadas para retomar o ritmo normal tan pronto como as condicións meteorolóxicas o permitan".

Con todo, desde el Ayuntamiento ponen en valor el papel de los afectados, agradeciendo "a comprensión da veciñanza ante esta situación puntual, allea á planificación inicial, e reitérase o compromiso municipal de continuar os traballos ao maior ritmo posible en canto o tempo dea unha tregua e permita avanzar con normalidade".

