Narón

La I Festa de Entroido llegará a A Gándara de la mano de su encuentro gastronómico anual

Los tickets para la XVIII edición de la Festa do Cocido ya están a la venta en el local social del barrio

Redacción
04/02/2026 16:35
Un momento de la edición del 2024
Un momento de la edición del 2024
Jorge Meis
La XVIII edición de la Festa do Cocido ya tiene fecha, y el próximo sábado 21 será el momento en el que el pabellón da Mocidade se llene de actividad pero, además, sumando este año una nueva celebración: la I Festa Entroido do Cocido da Gándara

La cita gastronómica arrancará a las 14.00 horas, con un menú tradicional de estas fechas por un precio de 26 euros para socios y 32 para aquellos que no lo sean. Asimismo, a partir de las 20.00 horas habrá opción a degustar pulpo, con raciones a 15 euros.

La edila de Festas, Mar Gómez, destacó que se trata de una de las celebraciones “máis consolidadas do noso calendario festivo e un exemplo do compromiso do movemento veciñal coa vida social dos barrios”, destacando, al mismo tiempo, que “a incorporación do servizo de mesa e das actividades de Entroido suponen un paso máis para seguir mellorando a experiencia das persoas asistentes”.

Una nueva celebración

Como novedad en este 2026, la entidad vecinal y la comparsa Os Argalleiros organizan, con la colaboración del Concello en el mismo recinto, entre las 16.30 y las 20.00 horas, una propuesta que incluye música, sorteos, concurso de disfraces, tatuajes de purpurina o pintacaras, entre otras actividades.

Los tickets para asistir a este evento podrán retirarse hasta el próximo 13 de febrero, de lunes a viernes tanto en horario de mañana –entre las 11.00 y las 12.00– como de tarde –desde las 18.00 a las 20.00– en el local social de A Gándara.

Desde la organización invitan  a locales y visitantes a sumarse a una “gran festa veciñal que presenta unha elevada asistencia cada ano”. Todos aquellos interesados en recibir más información, podrán acudir a las redes sociales de la AVV Santiago Apóstol, entidad vecinal del barrio.

