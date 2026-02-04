Mi cuenta

Narón

La biblioteca de Narón abre el plazo para anotarse en “A máquina do tempo das científicas”

Los encargados de llevar a cabo la actividad serán los integrantes de Trémola Teatro

Redacción
04/02/2026 16:38
La propuesta se desarrollará este sábado
Daniel Alexandre
El Concello de Narón ya tiene abierto el plazo de inscripción para poder participar en “A máquina do tempo das científicas”, una propuesta con la que se conmemorará el Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero.

La actividad se desarrollará en las instalaciones de la biblioteca a partir de las 11.00 horas de este sábado, día 7, y los encargados de llevar a cabo la misma serán los integrantes de la compañía Trémola Teatro.

Así, los niños y niñas participantes podrán disfrutar de un cuentacuentos teatralizado pensado para “público con ganas de descubrir, preguntar, e viaxar no tempo sen mover os pés do chan”, avanza la edila responsable, Olga Ameneiro.

Asimismo, la concejala recordó que para tomar parte en esta propuesta, los pequeños tendrán que tener cumplidos los cinco años y estar en posesión del carné de la red de bibliotecas sin sanciones pendientes.

Cabe recordar que el trámite de matrícula podrá realizarse tanto de forma presencial, en las propias instalaciones municipales, como por teléfono, en el número 981 382 173 en horario de apertura –de lunes a viernes entre las 9.30 y 13.30 horas por las mañanas y de 16.00 a 21.00 por las tardes–.

