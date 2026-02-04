Mi cuenta

Narón

Abierta la licitación para el transporte en varios servicios deportivos de Narón

Las empresas tienen hasta el día 20 para presentar sus ofertas

Redacción
04/02/2026 16:24
El Concello de Narón ha sacado a licitación el servicio de transporte para el traslado de alumnos y alumnas del programa de natación escolar, así como el de las personas participantes en las rutas organizadas por el Servizo de Deportes. Ambas actuaciones se ofertan en un mismo contrato cuyo valor estimado asciende a los 51.464,25 euros.

El plazo de ejecución será de dos años, y las empresas interesadas tendrán hasta el próximo día 20 a las 14.00 horas para presentar sus ofertas.

Tal y como se detalla en los pliegos, la coordinación dependerá de la jefatura de Deportes, que exige a la empresa adjudicataria la designación de una persona responsable que actúe como interlocutora entre la firma y la administración pública. Asimismo, se establece en este mismo documento, una serie de requisitos que deben presentar los vehículos. El servicio deberá contar con un autobús de 55 plazas, otro de 35 y, finalmente, uno de entre 20 y 24 asientos.

En su mayoría, los traslados serán dentro del propio municipio, desde los centros educativos hacia la piscina de A Gándara y viceversa. Solamente se excederán los límites de la localidad en el caso de que alguna actividad del Servizo de Deportes sea en otro concello limítrofe

