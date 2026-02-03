Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

La Xunta asumirá las obras en la cubierta y fachadas en los pisos de la calle Telleiras, en Narón

La comunidad de propietarios mantuvo este martes una reunión con la delegada territorial de la Xunta para abordar la cuestión

Redacción
03/02/2026 18:56
Martina Aneiros mantuvo un encuentro con la comunidad de propietarios en el edificio administrativo de la Xunta
Martina Aneiros mantuvo un encuentro con la comunidad de propietarios en el edificio administrativo de la Xunta
La Xunta se hará cargo se las obras de reforma de la cubierta e impermeabilización de las fachadas para poner fin a las humedades del edificio número 3 de Telleiras, en Narón.

Así lo dio a conocer ayer la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que recibió en su despacho al representante de la Comunidad de Propietarios del inmueble, con motivo de la problemática de humedades que están padeciendo actualmente.

Durante la reunión, en la que también estuvieron presentes a directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, y el jefe de servicio técnico del IGVS, Valeriano Rosales, se les informó de estas actuaciones.

Visita

Asimismo, se dio cuenta de que en los próximos días, técnicos de la consellería visitarán el edificio para elaborar el documento técnico que permitirá la posterior licitación de los trabajos.

La delegada ofreció toda la colaboración de la administración autonómica y quedó a la disposición de estos vecinos.

