Narón

El Pazo da Cultura acoge una formación para empresarios en materia de ahorro energético

La cita tendrá lugar el próximo jueves día 5

Redacción
03/02/2026 16:18
Instalaciones del Pazo da Cultura
Instalaciones del Pazo da Cultura
Daniel Alexandre
El gobierno de Marián Ferreiro viene de anunciar una jornada práctica abierta al público sobre la gestión eficiente de la energía y el ahorro, una propuesta con la que reafirma su compromiso con el tejido empresarial local. La iniciativa se celebrará el próximo jueves 5 de febrero, a partir de las 9:30 horas, en el Café Teatro del Pazo da Cultura y está dirigida a empresas, personas autónomas y profesionales interesados en optimizar su consumo energético y mejorar su competitividad.

La actividad se centrará en las herramientas prácticas para la reducción del consumo, pero también se tratarán cuestiones como la interpretación de la factura de la luz y se profundizará en las diversas oportunidades que ofrecen las comunidades energéticas y las compras conjuntas, dos modelos que permiten abaratar costes y ganar autonomía a pesar de las fluctuaciones que se puedan dar en el mercado.

Para llevar a cabo la sesión, el Concello contará con la participación de Francisco Prol Hermida, ingeniero industrial especializado en energías renovables, y de Rodrigo López Piquín, ingeniero civil, experto en sostenibilidad y director de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) del municipio. Ellos serán los encargados de aportar una visión técnica y aplicada gracias a supuestos concretos y soluciones que se adapten al funcionamiento y normativa local.

Trabajo continuo

De esta forma, bajo la organización del Ayuntamiento en colaboración con la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) y la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), la propuesta se enmarca en la acción municipal orientada al avance hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y orientado a la estructura empresarial.

Esta acción forma parte del trabajo continuo de la Oficina de Transformación Comunitaria de Narón para acercar soluciones reales al tejido productivo, fomentar el ahorro económico, mejorar la eficiencia energética y contribuir a la transición hacia energías limpias. La OTC presta atención en el centro social A Solaina, de lunes a viernes en horario de mañana, y ofrece asesoramiento personalizado a empresas y ciudadanía interesada. La actividad está cofinanciada a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

