El BNG naronés reafirma su apoyo a los vecinos de la calle Telleiras

Miembros del BNG con representantes de la comunidad en la plaza Amada García Cedida

El Bloque Nacionalista Galego de la localidad de Narón reafirmó esta mañana de martes su compromiso con los vecinos y vecinas afectados por el deterioro de las viviendas públicas de la calle Telleiras número 3, en el barrio de Xuvia, acompañándolos hasta las inmediaciones del edificio de la Xunta en Ferrol.

Allí, los representantes de los inquilinos y propietarios de estas casas se reunieron con el Instituto Galego de Vivenda e Solo, responsable del inmueble, para abordar problemáticas como las filtraciones de agua o los desperfectos que asolan a la comunidad, que lleva denunciando la “inactividad” del ejecutivo autonómico desde hace varios años –los hogares fueron entregados hace 13 años–.

De esta forma, en la pasada jornada acudieron hasta la plaza Amada García, además de representantes locales como Olaia Ledo, los diputados Mon Fernández y Saleta Chao. Asimismo, estuvo presente la responsable comarcal, Pilar Lozano, quien aprovechó para conocer la situación de la vecindad en persona, de la mano del presidente de la comunidad, José López Villar, “que ten un grande traballo ás súas costas para solventar o problema estrutural do edificio”, destacaron desde el partido nacionalista.

A expensas de conocer los frutos de este encuentro, desde la representación municipal del BNG anunciaban que en el caso de que no se llegase a un acuerdo en el que se solventasen los problemas denunciados por la comunidad, la agrupación “xa ten rexistrado no Parlamento preguntas en comisión para que responda a propia Xunta”, la responsable de este edificio a la que exigirán una solución definitiva.

Por su parte, Ledo espera que “todo o traballo e a loita que levan detrás o veciños e o consenso acadado no pleno de Narón” surta efectos ante el ejecutivo autonómico.