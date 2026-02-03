Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El BNG naronés reafirma su apoyo a los vecinos de la calle Telleiras

La agrupación llevará la situación del inmueble al Parlamento

Redacción
03/02/2026 16:17
Miembros del BNG con representantes de la comunidad en la plaza Amada García
Miembros del BNG con representantes de la comunidad en la plaza Amada García
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Bloque Nacionalista Galego de la localidad de Narón reafirmó esta mañana de martes su compromiso con los vecinos y vecinas afectados por el deterioro de las viviendas públicas de la calle Telleiras número 3, en el barrio de Xuvia, acompañándolos hasta las inmediaciones del edificio de la Xunta en Ferrol.

Allí, los representantes de los inquilinos y propietarios de estas casas se reunieron con el Instituto Galego de Vivenda e Solo, responsable del inmueble, para abordar problemáticas como las filtraciones de agua o los desperfectos que asolan a la comunidad, que lleva denunciando la “inactividad” del ejecutivo autonómico desde hace varios años –los hogares fueron entregados hace 13 años–.

De esta forma, en la pasada jornada acudieron hasta la plaza Amada García, además de representantes locales como Olaia Ledo, los diputados Mon Fernández y Saleta Chao. Asimismo, estuvo presente la responsable comarcal, Pilar Lozano, quien aprovechó para conocer la situación de la vecindad en persona, de la mano del presidente de la comunidad, José López Villar, “que ten un grande traballo ás súas costas para solventar o problema estrutural do edificio”, destacaron desde el partido nacionalista.

Una vecina muestra los desperfectos en la entrada del inmueble, en mayo de 2025

Vecinos de las viviendas públicas de la calle Telleiras de Narón: “Es terrible vivir aquí”

Más información

A expensas de conocer los frutos de este encuentro, desde la representación municipal del BNG anunciaban que en el caso de que no se llegase a un acuerdo en el que se solventasen los problemas denunciados por la comunidad, la agrupación “xa ten rexistrado no Parlamento preguntas en comisión para que responda a propia Xunta”, la responsable de este edificio a la que exigirán una solución definitiva.

Por su parte, Ledo espera que “todo o traballo e a loita que levan detrás o veciños e o consenso acadado no pleno de Narón” surta efectos ante el ejecutivo autonómico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Segunda cita da primeira edición de “Petiscos de convivencia”, este martes na cafetaría da EOI

O galego move masas na Escola de Idiomas de Ferrol coa celebración dos segundos “Petiscos de convivencia”
Rita Tojeiro Ces
O espectáculo inicial, de teatro e narración oral, a cargo dos Contos de Pablísimo, baséase nas mans

A axenda cultural de febreiro nas Pontes comeza polos máis pequenos cos Contos de Pablísimo
Redacción
Martina Aneiros mantuvo un encuentro con la comunidad de propietarios en el edificio administrativo de la Xunta

La Xunta asumirá las obras en la cubierta y fachadas en los pisos de la calle Telleiras, en Narón
Redacción
Rivas, durante uno de los entrenamientos del primer equipo

Diego Rivas, dirección deportiva del Racing de Ferrol: “El derbi es una gran oportunidad para demostrar nuestro racinguismo”
Miriam Tembrás