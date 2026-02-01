Hallan muerto en su vivienda a un hombre en el barrio naronés de Freixeiro

Los bomberos tuvieron que cubrirse con trajes de protección SPEIS

Efectivos de la Policía Local y de los Bomberos del SPEIS del Concello de Narón tuvieron que personarse este domingo en una vivienda del barrio de Freixeiro ante una llamada dando cuenta de que el residente de una vivienda hacía días que no daba señales de vida.

Al parecer, el hombre padecía Síndrome de Diógenes, por lo que el acceso a la vivienda fue complejo y hubieron de emplearse trajes específicos para evitar el contacto directo con la mucha basura que se encontraba acumulada.

El residente en la vivienda fue hallado muerto y todo apunta a causas naturales.