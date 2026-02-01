Mi cuenta

Hallan muerto en su vivienda a un hombre en el barrio naronés de Freixeiro

Los Bomberos tuvieron que equiparse con trajes anticontaminación para acceder a la vivienda, ya que el residente sufría Síndrome de Diógenes

Redacción
01/02/2026 21:09
Los bomberos tuvieron que cubrirse con trajes de protección
Los bomberos tuvieron que cubrirse con trajes de protección
SPEIS
Efectivos de la Policía Local y de los Bomberos del SPEIS del Concello de Narón tuvieron que personarse este domingo en una vivienda del barrio de Freixeiro ante una llamada dando cuenta de que el residente de una vivienda hacía días que no daba señales de vida. 

Al parecer, el hombre padecía Síndrome de Diógenes, por lo que el acceso a la vivienda fue complejo y hubieron de emplearse trajes específicos para evitar el contacto directo con la mucha basura que se encontraba acumulada.

El residente en la vivienda fue hallado muerto y todo apunta a causas naturales.

