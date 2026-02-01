De los 2 a los 84 años: las creaciones de Imperdible Art no entienden de edades y traspasan fronteras nacionales

La Casa da Mocidade ya luce su nueva fachada Jorge Meis

La Casa da Mocidade, epicentro de un sinfín de actividades para la comunidad de Narón, luce ahora renovada. No es para menos, puesto que en un momento en el que muchos descansan del periodo lectivo, en plenas vacaciones de Navidad, hubo a quien no le importó madrugar y ponerse a trabajar, consiguiendo que el edificio municipal luzca ahora completamente renovado y con un estilo en el que se integran los valores del concello.

“Hemos hecho uno de nuestros proyectos de arte urbano allí”, explican desde Imperdible, la compañía artística que ha llevado a cabo este mural. “Es un espacio que nos ha parecido muy especial, tanto por lo que se desarrolla en las pinturas como en el soporte. La superficie que hemos pintado es un lienzo importante para la comunidad y para transmitir lo que es la localidad. Rescatamos naturaleza, aprendizaje o deporte, disciplinas muy relacionada con el arte urbano”.

Este no es el primer rodeo de la entidad madrileña formada por Imper y Dible –“puesto que lo importante es esto, no quiénes seamos nosotros”–, sino que ya tienen más de 15 años de experiencia, nueve de forma profesional, y sus obras de arte se pueden disfrutar a lo largo de la geografía española. En este caso, tienen claro que han querido mantener la esencia de quienes han materializado las pinturas, puesto que brochas, rodillos y espráis fueron las herramientas que más de una veintena de adolescentes, entre los 13 y los 15 años, utilizaron para dar forma a los diseños que hoy recubren la fachada. “Optamos por un arte participativo, donde los jóvenes que iban pasando por la calle podían unirse si así querían, al igual que los que estaban en las propuestas de conciliación que se desarrollaban en este espacio. Nos gusta decir que la gente, más allá de venir y pintar algo que después tengamos que arreglar, nos ayuda de verdad. Cuestiones como usar el spray, que es una de las cosas que más llama la atención de los jóvenes, es más inusual, porque no es algo que puedas probar en un espacio permitido; pocas veces tienen esa oportunidad”.

Sin prejuicios

Esta es una de las muestras más recientes de Imperdible Art, pero en su trayectoria se engloban eventos como Pinta Jaén 24, donde se dieron cita más de 200 personas, o unas fachadas en la entrada de Paracuellos del Jarama, que dan la bienvenida a los visitantes. Meninas, comercios, espacios educativos nada se resiste a este grupo madrileño.

De hecho, pensar que hay un límite en lo que respeta, por ejemplo, a la edad genera sonrisas cómplices y la necesidad de hacer memoria. “Esta es una cuestión realmente interesante y en nuestros dosieres explicamos que podemos trabajar con personas nacidas en cualquier año. Hemos tenido gente compartiendo el mismo mural de entre dos y 84 años”, aseguran, pero no solo eso, sino que han demostrado que funciona a la perfección.

Murales realizados por Imperdible Art Jorge Meis

Sorprenden estas máximas a nivel de ejecución, pero también en los gustos. Ahora lo cuentan como una anécdota, pero recuerdan los tiempos del instituto, “cuando empezaba a salirnos algún trabajo. Nos llamaban los padres de un amigo que tenía un negocio, por ejemplo, y nosotros empezábamos a pintar. La gente pasaba por la calle y nos veía y, en más de una ocasión, nos han ofrecido llamar a la policía”, comentan entre risas. “Nosotros les decíamos que estábamos contratados, obviamente”, ríen.

Sin embargo, esta situación ya no es la que era, sobre todo desde hace “siete u ocho”. “El discurso ha cambiado y ya no te llaman delincuente. De hecho, ahora hay muchos que nos dicen lo bonito que está quedando. Poco a poco vamos viendo que se van rompiendo los prejuicios y que la sociedad va viendo más allá del ‘grafiti puro’, que a lo mejor se hace en espacios no permitidos”. Y, a pesar de que los materiales, las técnicas y, en muchas ocasiones, también los soportes utilizados para pintar son los mismos en ambas modalidades, esta pareja opta por una vertiente de esta disciplina que, sin entrar en juicios de qué es mejor o peor, consideran “más cívica y que está en consonancia con el resto de la comunidad, lo que permite, quizá, que se dé ese cambio de visión social”, reflexionan.

Asimismo, consideran que la incorporación de murales como el ejecutado en A Gándara alienta una percepción positiva, ya que “cada vez más trabajos, más empresas y más ayuntamientos ven esto como una opción”, pero también ven la parte, quizá, más complicada, puesto que “pintar en la calle está sujeto a las opiniones de la gente”, aunque reconocen “que tienden a ser positivas”, reconocen.

Una veintena de menores participaron en el proceso Jorge Meis

Por ahora, y ya de vuelta en la capital, se han llevado consigo un muy buen sabor de boca. Por su banda, Narón ahora luce un poco más colorida a pesar de los días de lluvia que lleva encadenando la comarca y, sin embargo, esto no es lo más importante.

Lo mejor de apreciar esta nueva creación es, sin duda, pensar que fueron los más jóvenes del municipio quienes la plasmaron y que en ella están reflejados sus inquietudes e intereses. De hecho, hubo alguno que pintó de refilón, “porque estaban en el skate park, nos vieron y se unieron”, explican desde Imperdible y, ahora, tienen su propio “retrato” dentro de los muros municipales.

Y a pesar de que la trayectoria de este dúo ha dejado huella en media España reconocen que Narón, como cada pincelada, “tiene su hueco en Madrid”.