Duelo de uniformes en Narón: ¿Quién se llevó la victoria en el torneo por San Sebastián?

La alcaldesa, Marián Ferreiro, en el momento de la entrega de trofeos Concello

La celebración de San Sebastián, patrón de la Policía Local de Narón, contó este año con un marcado carácter deportivo en el que, sobre todo, reinó la confraternización.

El municipio acogió la celebración de un disputado torneo de fútbol que sirvió como punto de encuentro para diferentes cuerpos de seguridad, servicios de emergencias y entidades de la comarca.

Además del equipo policial anfitrión, tomaron parte en el evento escuadras representativas de las Policías Locales de Ferrol y Oleiros, los Bombeiros de Ferrol y Navantia, así como los del Speis, la Guardia Civil, la Autoridad Portuaria y la Armada.

Una de las escuadras participantes Concello

Tras una intensa jornada de partidos, la Policía Local de Ferrol demostró su superioridad sobre el terreno de juego, proclamándose campeona del torneo. El segundo puesto fue para el equipo de los bomberos ferrolanos y de Navantia, mientras que la Armada completó el podio en tercer lugar.

Entrega de trofeos

La clausura de esta cita deportiva y festiva contó con la presencia de representantes municipales, en concreto, la alcaldesa, Marián Ferreiro; el edil de Seguridade Cidadá, José Oreona, y el jefe de la Policía Local, Eduardo Pita, que hicieron entrega de los trofeos.