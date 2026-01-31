Mi cuenta

Duelo de uniformes en Narón: ¿Quién se llevó la victoria en el torneo por San Sebastián?

La Policía Local organizó la cita futbolística para conmemorar su patrón

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
31/01/2026 19:01
Torneo San Sebastian Naron1
La alcaldesa, Marián Ferreiro, en el momento de la entrega de trofeos
Concello
La celebración de San Sebastián, patrón de la Policía Local de Narón, contó este año con un marcado carácter deportivo en el que, sobre todo, reinó la confraternización.

El municipio acogió la celebración de un disputado torneo de fútbol que sirvió como punto de encuentro para diferentes cuerpos de seguridad, servicios de emergencias y entidades de la comarca.

Además del equipo policial anfitrión, tomaron parte en el evento escuadras representativas de las Policías Locales de Ferrol y Oleiros, los Bombeiros de Ferrol y Navantia, así como los del Speis, la Guardia Civil, la Autoridad Portuaria y la Armada.

Torneo San Sebastian Naron1
Una de las escuadras participantes
Concello

Tras una intensa jornada de partidos, la Policía Local de Ferrol demostró su superioridad sobre el terreno de juego, proclamándose campeona del torneo. El segundo puesto fue para el equipo de los bomberos ferrolanos y de Navantia, mientras que la Armada completó el podio en tercer lugar.

Entrega de trofeos

La clausura de esta cita deportiva y festiva contó con la presencia de representantes municipales, en concreto, la alcaldesa, Marián Ferreiro; el edil de Seguridade Cidadá, José Oreona, y el jefe de la Policía Local, Eduardo Pita, que hicieron entrega de los trofeos.

