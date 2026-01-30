Odeón acoge esta tarde exhibiciones de baile moderno, contemporáneo y hiphop

El grupo All Dance Studio en una exhibición de baile en Narón Emilio Cortizas

La plaza de eventos del centro comercial Odeón de Narón acoge en la tarde del sábado, a partir de las seis, una actividad de exhibición de baile de la escuela All Dance Studio, radicada en este concello.

Tomarán parte en la iniciativa en torno a 40 bailarines que pondrán sobre la pista diferentes coreografías de estilos diversos. De este modo, está prevista la participación de niños y niñas con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, así como grupos de adultos.

Quienes visiten el centro comercial para realizar sus compras podrán disfrutar de un rato de ocio con la muestra de los bailes de tres estilos muy concretos y definidos: el baile contemporáneo, el baile moderno y el hiphop.