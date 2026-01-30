Los clubes y escuelas deportivas del concello de Narón solo tienen un 30% de presencia femenina

Los clubes naroneses tienen diferente participación de niños y niñas dependiendo del deporte del que se trate | cedida

Aunque en las escuelas y clubes censados en el municipio naronés no se perciben apenas incidencias o comportamientos machistas –así lo afirman un 92,6% de los encuestados–, la formación y la necesidad de protocolos de actuación de los que se carecen en las entidades deportivas se ve como una necesidad. Por eso, el trabajo que se está desarrollando desde el Concello, a través del programa “Narón, adestra en igualdade” es importante para tener una percepción lo más completa posible de la igualdad y la violencia machista en el ámbito deportivo y también para formar en este ámbito.

El primer paso ha sido la elaboración de una encuesta realizada el pasado mes de enero entre un total de 57 entidades, de las que respondieron 27 –una participación del 47,4%–, lo que permite tener una radiografía representativa de la situación del deporte local.

El estudio deja ver una baja presencia femenina en el deporte organizado, con tan solo un 31,8% de mujeres frente al 68,2% de varones, si bien los datos dependen de la actividad concreta, con disciplinas en las que las mujeres llegan a representar un 96% o incluso el 100%, frente a otras en las que su participación es meramente testimonial, con apenas un 4%.

Acoso verbal

Una de las conclusiones más destacadas de la encuesta es que en el 92,6% de las entidades no se han detectado ningún tipo de comportamientos machistas, aunque sí se recoge un caso de comentarios despectivos hacia las mujeres –3,7%– y otro de acoso verbal o psicológico –3,7%–. Las actitudes detectadas procedían de algún deportista, de las redes sociales y de la afición.

La necesidad de saber cómo actuar en estos casos es uno de los objetivos de la campaña que se pone en marcha en Narón y que es evidente si se tiene en cuenta que otro de los aspectos de la encuesta refleja que más de la mitad de los participantes en este estudio confirman que no cuentan con un protocolo para actuar frente a la posible violencia machista. Solo un 37% disponen de el y un 11,1% están en proceso de elaboración.

Hasta el momento, solo un 14,8% tuvieron que activar el protocolo o tomar medidas disciplinarias mientras que en el 85,2% de los clubes y escuelas nunca fue preciso recurrir a actuaciones de este tipo. Las entidades que disponen de protocolo reconocen que fue preciso activarlo en un 14,8% de los casos.

De todos modos, la encuesta refleja que algo más de la mitad de los preguntados –63%– consideran que sí saben cómo actuar ante un comportamiento de violencia machista.

Aunque en un 63% de los casos no se recibió formación al respecto, la mayoría de los clubes y escuelas consideran que es muy necesaria –50%– o bastante necesaria –26,9%– y hasta un 59,3% están dispuestos a implementar medidas específicas en sus organizaciones.

Teniendo en cuenta que las campañas de sensibilización y la formación continua son herramientas que se consideran eficaces, el Concello de Narón llevará a cabo en el mes de marzo una jornada de formación con la que reafirma el compromiso de seguir impulsando acciones formativas, campañas de sensibilización y apoyo técnico a las entidades deportivas en el camino de erradicar la violencia machista.

La edila de Igualdade, María Lorenzo, valoró el informe e incidió en la necesidad de seguir trabajando porque “os datos amosan que o deporte en Narón é en xeral, un espazo seguro, pero non podemos baixar a garda polo que é fundamental seguir traballando coa base, coa formación e coa sensibilización para desterrar definitivamente calquera comportamento machista”.