Danza y marionetas, en la oferta de este fin de semana del Pazo da Cultura

Exposición de los Monicreques de Kukas Cedida

El Pazo da Cultura volverá a llenarse de arte este fin de semana con propuestas de distinto contenido y probablemente para público muy diferente.

En la tarde de este sábado la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de danza contemporánea se abre de la mano de la compañía Kukai Dantza que pondrá en valor el txalaparta, un instrumento de percusión tradicional del País Vasco, que se funde con el movimiento del cuerpo de los bailarines y bailarinas.

El precio de la actividad es de 14 euros para el público en general y de 9,80 para abonados, desempleados o estudiantes o personas con carné joven de hasta 25 años.

Menores

Ya el domingo, los niños y niñas cobran protagonismo con una puesta en escena de marionetas. Los monicreques de Kukas representarán “O carteiro de Ximaraos”, a partir del texto original de Carlos Labraña, que recibió el XIII Premio Manuel María de literatura dramática infantil que convoca la Axencia Galega de Industrias Culturais y con la propuesta para su puesta en escena del equipo artístico que recibió el Premio Xuventude Crea de teatro que convoca Xuventude de Galicia. La obra se representa a las 18.00, con precio de 9,50 y reducido de 6,65.