Preocupación en Narón por la gestión del agua a poco más de un año de que finalice el contrato de Cosma

Sesión plenaria este jueves en Narón

El pleno ordinario del Concello de Narón correspondiente al mes de enero arrancó con uno de los temas más recurrentes en la sala: el agua. El gobierno de Terra Galega presentó una propuesta para aprobar un nuevo modelo de gestión una vez se extinga el contrato con la empresa Cosma –vigente hasta 2027–. Según explicó el portavoz del grupo, Román Romero, se trata de un “primer paso para ver cómo se xestionará o servizo” en el futuro, asegurando que “o mellor é a concesión de servizos”.

Solo el Partido Popular respaldó esta propuesta, defendiendo que “o debate non é a adxudicación, senón algo previo e fundamental. Non se trata dunha cuestión ideolóxica”, explicó Germán Castrillón desde la bancada popular, quien subrayó que el objetivo debe ser “a concesión dun servizo de calidade con sustentabilidade económica”.

Por el contrario, PSOE y BNG se mostraron críticos. Los nacionalistas calificaron la iniciativa como una “hipoteca do noso ben máis esencial con présas e ignorando as advertencias do servizo técnico”. Olaia Ledo denunció la inclinación del ejecutivo y del PP como “obvia” y censuró la falta de interés por buscar alternativas, afirmando que “hai tempo e, se hoxe fose vontade, Narón podería ter en 2027 un servizo público, pero o que se busca é un Cosma 2.0”.

El socialista Jorge Ulla coincidió, calificando la medida de “sinsentido” y asegurando que evidencia “unha vontade moi férrea de seguir privatizando un servizo esencial como é a auga”. Además, cuestionó la continuidad de los puestos de trabajo de la actual empresa, recordando que esta garantía “non está por escrito”.

POS+

A continuación, el ejecutivo presentó algunas de las actuaciones que financiará el POS+ de la Diputación, con más de 1,6 millones de euros destinados al municipio. La partida más cuantiosa, de más de 420.000 euros, se destinará a la renovación y acondicionamiento de las inmediaciones de las Vivendas da Mariña. También se contempla la adecuación del primer piso del antiguo centro de salud para convertirlo en ludoteca, la construcción de un aparcamiento disuasorio en la zona de O Ponto y la reposición de viales en distintos puntos urbanos y rurales.

A pesar de las diferencias sobre los criterios de reparto —“co que temos que facer encaixe de bolillos”, remarcó la alcaldesa Marián Ferreiro—, tanto el PSOE como el BNG respaldaron las actuaciones, mientras que el PP optó por abstenerse.

Las mociones

El Partido Popular fue el primero en presentar una moción sobre el mal estado de los caminos en Freixeiro. Aunque no vinculante, contó con el apoyo del PSOE y del BNG. TEGA reconoció que los firmes tras las obras de saneamiento no cumplen las expectativas, pero señaló que ya se ha abierto un expediente sobre el tema, siendo el único partido que se abstuvo.

El BNG llevó a debate la “complicada situación” de los agroganaderos gallegos, respaldado por TEGA. Un intento de enmienda del PP no fue aprobado por los nacionalistas, quienes afirmaron que su grupo es “a única representación para aqueles que traballan o campo no noso país”.

El PSOE apoyó a los populares en la denuncia de “una realidad preocupante” sobre los convenios y subvenciones para entidades deportivas, señalando que los clubes “no pueden seguir soportando cargas burocráticas y sin saber cuándo van a cobrar las ayudas”. Esta postura fue secundada también por el BNG.

El grupo nacionalista presentó además la situación de las viviendas de la calle Telleiras, en Xuvia, con vecinos presentes en el pleno. Agradecieron la preocupación de todas las fuerzas políticas por este “problema que non é de vivenda, senón de dignidade”. Denunciaron deficiencias estructurales y la “inactividad” de la Xunta, señalando que “non queda outra que asumir que as casas fixéronse mal, levamos 12 anos sufrindo as consecuencias”. Exigieron al ejecutivo y a la oposición que actuaran como “mediadores, asumindo a responsabilidade” para garantizar “vivir en condicións dignas”.

El BNG se comprometió a apoyar a los vecinos, postura secundada por PSOE y PP. Este último se ofreció como partido que actualmente gobierna en Galicia, mientras que Terra Galega anunció que se reunirá con la delegación territorial de la Xunta para abordar la cuestión.

Posteriormente, BNG, TEGA y PP respaldaron a los socialistas en la implementación de aseos en puntos de encuentro como la plaza de A Gándara y la de la Constitución.

La última moción presentada por el PSdG-PSOE solicitaba que “non se puxesen trabas administrativas” a entidades como las Anpas, proponiendo la modificación de la ordenanza nº 13. En este punto, TEGA y BNG se abstuvieron.

Finalmente, se presentó una moción urgente —apoyada por TEGA, BNG y PSOE— para instar a la Xunta a implicarse en la resolución del conflicto de transporte de viajeros por carretera en A Coruña.

El Pérez Sequeiros

En el turno de ruegos y preguntas se volvió a sacar el tema del Centro Comunitario Pérez Sequeiros, con las afectadas presentes en la sala.

Marián Ferreiro, respondiendo a preguntas de Olaia Ledo, aseguró que “non é normal” la situación de un 45% de bajas en el servicio, y aseveró que “non imos parar até que a situación mude e sexa cordial, como recolle o informe. Falamos de medidas concretas para que o ambiente de traballo mellore. Nin está pechado nin se vai pechar”.

“Queremos que o Pérez Sequeiros siga a ser un referente, e isto pasa porque a situación das empleadas sexa a mellor posible. Dentro de dous meses, cando falemos con todas as partes, poderemos tomar unha decisión”, concluyó la regidora naronesa.