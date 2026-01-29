Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

La tradición vuelve a los centros escolares naroneses de la mano de la cita “Febreiro bertoeiro”

Estos folletos serán la tercera entrega del ciclo  “As nosas tradicións nas escolas infantís municipais” 

Redacción
29/01/2026 20:13
Los panfletos se repartirán en las escuelas infantiles 
Cedida
Las aulas de los centros escolares de Narón volverán a ser escenario de la iniciativa “As nosas tradicións nas escolas infantís municipais”, una propuesta del ejecutivo de TEGA que tiene como objetivo “achegar ás familias as principais tradicións galegas e a maneira en que se celebran no municipio, así como dar a coñecer datas clave para a lingua e a cultura galegas, como o Día das Letras Galegas, o Día de Rosalía ou o Día de Narón”.

Para ello, desde el Concello se preparan una serie de folletos en los que se recogerá, entre otras cuestiones, información sobre el significado de la Candeloria y sus rituales tradicionales. Asimismo, se explica el origen y las características del Entroido o los postres típicos, todo ello, además, recordando la figura de Rosalía de Castro.

Los panfletos se distribuirán en las escuelas infantiles municipales pero también estarán disponibles para su descarga electrónica en la página del Servizo de Normalización Lingüística. Con esta propuesta, el ejecutivo local “reafirma o seu compromiso coa promoción da lingua galega e a transmisión interxeracional da cultura”, así como un refuerzo en la educación lingüística de los más jóvenes de Narón.

