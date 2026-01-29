Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

La tecnología y la hostelería se dan la mano con una nueva app exclusiva del Concello de Narón

La herramienta “permitirá aos establecementos da cidade xestionar mellor a súa actividade e promocionar ofertas e eventos”

Redacción
29/01/2026 20:10
Locais hostelería Narón Casa Sindo y Casa Becerra
Imagen de archivo del local hostelero Casa Becerra, en Narón
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Narón estrena una nueva aplicación móvil en favor del sector hostelero, una herramienta que “permitirá aos establecementos da cidade xestionar mellor a súa actividade e promocionar ofertas e eventos”, explican desde el gobierno de TEGA.

Este nuevo servicio permitirá la actualización inmediata de menús, comunicar novedades o gestionar reservas, entre otras cuestiones. Así, desde el Concello explican que “está pensada para facilitar o día a día dos profesionais do sector”.

Para poder conocer esta propuesta en profundidad, los responsables de bares, restaurantes y cafeterías podrán acudir el próximo lunes –a las 18.00 horas en las dependencias municipales– a una reunión formativa, donde técnicos de la administración especializados ofrecerán “unha demostración práctica da aplicación e asesoramento personalizado aos asistentes”.

La fecha coincide con la celebración del concurso de Tapas de Entroido, que llega este año a su XXI edición, lo que permitirá a los empresarios "familiarizarse coa ferramenta  nun momento de máxima actividade e visibilidade", exponen desde el Ayuntamiento.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La tradición vuelve a los centros escolares naroneses de la mano de la cita “Febreiro bertoeiro”
Redacción
El socialista Aitor Bouza en el Parlamento

El PSdeG lleva al Parlamento la situación “dramática e lamentable” de las viviendas públicas de Narón
Redacción
Presentación de Fabio González nuevo jugador del Racing de Ferrol

Manuel Ansede, presidente del Racing de Ferrol: "La meteorología condiciona, pero la fase 1 de la Ciudad Deportiva debería de estar en julio"
Miriam Tembrás
Visita de Aneiros al Concello de As Somozas

Los Concellos de Ferrolterra pueden acogerse a las ayudas autonómicas para actuaciones en sus archivos
Redacción