La tecnología y la hostelería se dan la mano con una nueva app exclusiva del Concello de Narón
La herramienta “permitirá aos establecementos da cidade xestionar mellor a súa actividade e promocionar ofertas e eventos”
Narón estrena una nueva aplicación móvil en favor del sector hostelero, una herramienta que “permitirá aos establecementos da cidade xestionar mellor a súa actividade e promocionar ofertas e eventos”, explican desde el gobierno de TEGA.
Este nuevo servicio permitirá la actualización inmediata de menús, comunicar novedades o gestionar reservas, entre otras cuestiones. Así, desde el Concello explican que “está pensada para facilitar o día a día dos profesionais do sector”.
Para poder conocer esta propuesta en profundidad, los responsables de bares, restaurantes y cafeterías podrán acudir el próximo lunes –a las 18.00 horas en las dependencias municipales– a una reunión formativa, donde técnicos de la administración especializados ofrecerán “unha demostración práctica da aplicación e asesoramento personalizado aos asistentes”.
La fecha coincide con la celebración del concurso de Tapas de Entroido, que llega este año a su XXI edición, lo que permitirá a los empresarios "familiarizarse coa ferramenta nun momento de máxima actividade e visibilidade", exponen desde el Ayuntamiento.