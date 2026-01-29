El PSdeG lleva al Parlamento la situación “dramática e lamentable” de las viviendas públicas de Narón

El socialista Aitor Bouza en el Parlamento Cedida

De la mano del diputado del PSdeG-PSOE en el Parlamento gallego, Aitor Bouza, se denunció la “situación dramática” que padecen los vecinos y vecinas de las viviendas de la calle Telleiras, en Narón, titularidad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Filtraciones, moho o humedades son parte del día a día de esta comunidad desde hace trece años, lo que llevó a Bouza a cuestionar se “isto vos parecen unhas con condicións nas que poder vivir. Leva así 13 anos nesta situación que coñece a Xunta de Galicia, pero non fixo nada”. En esta misma línea, el socialista denunció la “inactividade” del gobierno autonómico, afeando una quietud “completamente lamentable por parte do IGVS”, a lo que hay que sumar, además, la complicidad del Partido Popular. “Hoxe queremos chamar a atención de que estas non poden ser as vivendas públicas que oferta e protexe a Xunta de Galicia, isto ten que corrixirse xa, non pode ser que despois de trece anos siga igual”.

Cabe recordar que estas viviendas fueron entregadas en 2013 y sus habitantes llevan años denunciando las deficiencias que padece el edificio.

Vecinos de las viviendas públicas de la calle Telleiras de Narón: “Es terrible vivir aquí” Más información

En esta línea, Bouza se mostró contundente, asegurando la necesidad de poner “solución de inmediato a que ningunha persoa no noso país teña que vivir nesta situación de insalubridade”.

Por todo ello, piden que la Xunta "asuma de forma inmediata a súa responsabilidade como propietaria maioritaria do edificio”, acción que englobaría las reparaciones del inmueble, el abono de la derrama pendiente y la compensación “ás familias afectadas polos anos de sufrimento e os gastos asumidos”.