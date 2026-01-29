Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

El PSdeG lleva al Parlamento la situación “dramática e lamentable” de las viviendas públicas de Narón

Piden que la Xunta asuma su responsabilidad como titular del edificio de “forma inmediata”

Redacción
29/01/2026 19:54
El socialista Aitor Bouza en el Parlamento
Cedida
De la mano del diputado del PSdeG-PSOE en el Parlamento gallego, Aitor Bouza, se denunció la “situación dramática” que padecen los vecinos y vecinas de las viviendas de la calle Telleiras, en Narón, titularidad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Filtraciones, moho o humedades son parte del día a día de esta comunidad desde hace trece años, lo que llevó a Bouza a cuestionar se “isto vos parecen unhas con condicións nas que poder vivir. Leva así 13 anos nesta situación que coñece a Xunta de Galicia, pero non fixo nada”. En esta misma línea, el socialista denunció la “inactividade” del gobierno autonómico, afeando una quietud “completamente lamentable por parte do IGVS”, a lo que hay que sumar, además, la complicidad del Partido Popular. “Hoxe queremos chamar a atención de que estas non poden ser as vivendas públicas que oferta e protexe a Xunta de Galicia, isto ten que corrixirse xa, non pode ser que despois de trece anos siga igual”.

Cabe recordar que estas viviendas fueron entregadas en 2013 y sus habitantes llevan años denunciando las deficiencias que padece el edificio.

Una vecina muestra los desperfectos en la entrada del inmueble, en mayo de 2025

Vecinos de las viviendas públicas de la calle Telleiras de Narón: “Es terrible vivir aquí”

Más información

En esta línea, Bouza se mostró contundente, asegurando la necesidad de poner “solución de inmediato a que ningunha persoa no noso país teña que vivir nesta situación de insalubridade”.

Por todo ello, piden que la Xunta "asuma de forma inmediata a súa responsabilidade como propietaria maioritaria do edificio”, acción que englobaría las reparaciones del inmueble, el abono de la derrama pendiente y la compensación “ás familias afectadas polos anos de sufrimento e os gastos asumidos”.

