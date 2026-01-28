Mi cuenta

La Diputación sitúa a Nuestra Señora de Chamorro como “unha referente”

Durante el pasado ejercicio, el organismo provincial aportó más de 75.000 euros a la entidad

Redacción
28/01/2026 19:19
A deputada de Política Social visita a Asociación Nuestra Señora de Chamorro
Un momento de la visita
Jorge Meis
“Unha referencia en inclusión na comarca de Ferrolterra”, así definió este miércoles la diputada de Política Social de la Diputación, Mar García Vidal a la Asociación Nuestra Señora de Chamorro durante una visita en la que pudo conocer el trabajo que lleva a cabo la entidad en su día a día.  La encargada de guiar este encuentro fue la jefa del propio centro, Rocío Coira,  que, además, estuvo acompañada por otros miembros de la directiva, que dieron cuenta de los proyectos que se están llevando a cabo “para mellorar a calidade de vida das persoas usuarias e das súas familias”.

Esta entidad cuenta con más de 100 usuarios y, en palabras de García, juega un “papel fundamental na construción dunha sociedade máis inclusiva, ofrecendo unha atención integral e centrada na persoa”, poniendo el foco “no compromiso, a profesionalidade e a traxectoria dunha asociación cunha longa historia de servizo público en Ferrolterra”, aseguro

Asimismo, aprovechó la ocasión para remarcar la “estreita colaboración” entre el organismo provincial y la asociación naronesa. De esta manera, puso como ejemplo las ayudas por valor de 36.000 euros recibidas durante el pasado año para mejoras estructurales o una partida de 43.904 euros para apoyar el funcionamiento del centro ocupacional.

En este ejercicio, Nuestra Señora de Chamorro percibirá una subvención para la adquisición de un nuevo vehículo adaptado, “un recurso que resulta esencial para garantir o acceso diario ao centro, especialmente no caso de persoas que viven en zonas con escasa conexión de transporte público”, valoró la representante del organismo provincial.

Por último, para finalizar la visita, Mar García agradeció a los responsables de la entidad su labor, destacando que el apoyo a este tipo de entidades  “forma parte do compromiso firme da Deputación co benestar social, a igualdade de oportunidades e a atención ás persoas máis vulnerables”, enmarcado dentro de unas políticas sociales “baseado na proximidade e a mellora continua dos servizos públicos”.

