Forga convoca tres cursos, uno de ellos de soldadura, en su sede de Narón

Un soldador en imagen de recurso AEIG

La Fundación para a Orientación Profesional de Galiza –Forga– organiza en su sede del polígono industrial de Río do Pozo, en Narón, tres cursos que buscan la inserción laboral de personas desempleadas.

Se trata de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible –soldeo MIG-MAG–, Actividades administrativas en la relación con el cliente y Habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de FP.

Todos ellos ofrecen un máximo de 15 plazas y comenzarán en breve, por lo que desde la Fundación se pide que las inscripciones se materialicen cuanto antes en su página web.

Los cursos están subvencionados en su totalidad y no tendrán coste alguno para las personas beneficiarias, que, cuando lo completen, obtendrán la certificación oficial para optar de forma inmediata a diferentes trabajos del ramo.

Incluyen prácticas en empresas y formación en prevención de riesgos. El único requisito que se pide es estar inscrito como demandante de empleo.