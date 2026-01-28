El BNG de Narón denuncia que TEGA lleve a pleno una moción para la “privatización” del agua

Imagen de archivo de un acto del BNG el Día da Patria D. Alexandre

A expensas de lo que se apruebe esta tarde en el pleno ordinario de enero del Concello de Narón, el BNG ponía de manifiesto ayer su descontento debido a que TEGA “trae a debate a proposta de concesión 100% privada para Xuño de 2027, vendendo a unha concesionaria o servizo da rede de auga e abestecemento” de la localidad.

Afean esta iniciativa del gobierno municipal al mismo tiempo que denuncian que el mes pasado se aprobó una moción para iniciar el procedimiento “cara a xestión pública da auga a través dunha sociedade mercantil onde, o persoal actual, pasase a persoal laboral”.

Desde la agrupación nacionalista señalan que “os servizos privatizados en Narón non só funcionan mal”, poniendo como ejemplo el SAF o la situación de las trabajadoras del Pérez Sequeiros, “se non que son moi caros”.

Cargan, asimismo, contra los valores del partido, cuestionado que “moito dicir que se unen a loita pola sanidade pública e aquí só privatizan”.

Cuestionan, de la misma manera, la imparcialidad del informe de intervención que, a su parecer, “está claramente feito para que se priorice unha soa das opcións”.

Desde BNG se muestran tajantes ante esta situación y aseguran que, independientemente de lo que ocurra en sesión plenaria, desde la agrupación nacionalista se seguirá defendiendo un modelo público, y que llevarán a cabo una campaña para poner de manifiesto estos principios