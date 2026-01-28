Mi cuenta

Narón

Abierto el plazo de preinscripción para cuatro cursos formativos en Narón

Todas las acciones son de carácter gratuito

Redacción
28/01/2026 19:22
Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz
Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz
Emilio Cortizas
El Concello de Narón y la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración inician de la mano la preinscripción en cuatro acciones del Sistema de formación Profesional de grado C, dirigido a personas en situación de desempleo.

La oferta académica integra cursos de Montaxe de moble e elementos de carpintería –538 horas–, Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais –528 horas–, Soldadura por arco baixo gas protector con electrodo consumible, soldeo MIG/MAG –568 horas– y Emprego doméstico –278 horas–. En el caso de esta formación, cabe recordar que es de nivel 1, mientras que el resto son de  nivel 2.

Desde el ejecutivo de Marián Ferreiro explican que el perfil del alumnado varía en función del nivel de la formación, pero todos aquellos interesados en tomar parte tendrán que constar como demandantes de empleo en el SEPE.

Todas las acciones se llevarán a cabo en el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz y son gratuitas. Para más información, se podrá contactar en los números 981 333 135 o 981 337 700 o en a.alvarez@naron.gal y a.lagoa@naron.gal.

