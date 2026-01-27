Las empleadas del Pérez Sequeiros se sienten “naronesas de segunda” para el gobierno de TEGA

Imagen de archivo de las instalaciones del centro Emilio Cortizas

Hace aproximadamente dos meses varias trabajadoras del Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros denunciaban públicamente una situación de “indefensión y miedo a represalias o incluso al despido”. Tratos discriminatorios y vejatorios eran su día a día hasta pedir la baja que, reiteran, “está prescrita por un facultativo sanitario y tiene su documentación pertinente, no es una excusa para no trabajar”. De esta forma, el servicio de cuidados se encontraba con un 45% de su plantilla en situación de incapacidad temporal.

Ante esta situación, el Concello de Narón tomó cartas en el asunto como anunció a finales de noviembre la concejala de Benestar, María Lorenzo, quien aseguró que estaba llevando a cabo una investigación en relación con los hechos denunciados. La resolución se daba a conocer recientemente y en el documento se insta a la empresa concesionaria, Domus Vi, a adoptar “medidas que favorezan unha boa relación entre o persoal que presta servizos nos centros e que fomenten unha actitude positiva no traballo” en un plazo de dos meses.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para las afectadas. “Nos parece irrisorio. La gente aún está de baja y desconocemos cuáles van a ser esas medidas para desarrollar un buen ambiente laboral y si van a funcionar porque, insistimos, las perjudicadas no estamos trabajando”, censura el grupo que, a pesar de encontrarse “entre la espada y la pared”, ve la parte positiva. “Es bueno que la empresa tome decisiones reales, eso es obvio. Esto no es una guerra personal contra nadie, es por un trato discriminatorio que ha llegado a provocar problemas de salud mental. Nosotras tenemos claro que lo que queremos es hacer bien nuestro trabajo”.

Indefensión

Esa sensación de “no saber qué va a pasar”, que era tan notoria en diciembre, sigue ahí, incluso algo más patente, porque “algunas nos tenemos que incorporar en breve, pero no sabemos qué sucederá una vez allí. Es una situación de indefensión”.

De hecho, este último término es una constante en estos momentos y una gran responsabilidad que achacan a la administración pública. “TEGA, en este caso, se ha lavado las manos completamente. A la hora de la verdad, no se ven los principios que promulgan. Nosotras hemos tenido un problema muy serio y nos hemos sentido completamente abandonadas por parte del Concello. Es más, nos hemos sentido señaladas. En la resolución se incide en que todo se debe a una cuestión de adaptación por el cambio de dirección de organización, cuando en nuestras alegaciones no se presentan problemáticas en esta materia, sino en la aplicación discriminatoria de las normas de trabajo”, explican.

Asimismo, en relación con el documento emitido en las pasadas jornadas, remarcan que “creemos que hay una contradicción cuando se reconoce que han notificado una serie de incidencias y que se han tomado medidas para resolverlas y luego, más adelante, se dice que no hay constancia de estas”. Hablan, en este sentido, de bandos, pero no solo entre trabajadores (las alegaciones en contra fueron 6 y a favor 7), sino también por parte del gobierno de Narón, que “está claro que no quiere tener problemas con la empresa, porque eso les señalaría a ellos mismos”, puesto que, como se recordará, el centro Pérez Sequeiros es de titularidad municipal.

Otro de los puntos que afean es la cuestión del anonimato, asegurando que lo que han pedido ellas es “privacidad para que nuestros datos o los hechos que se exponen sean utilizados más allá de la investigación”.

Con esto responden al parecer del Ayuntamiento, que explicó en el informe que “nas alegacións formuladas faise constar que queren manter a súa privacidade, tanto a nivel persoal como en relación cos feitos expostos, o que imposibilita analizalos polo miúdo”, cuestión que no es disculpa para las afectadas, que aseveran que “consideramos que esta cuestión no es excusa para que se pueda llevar a cabo un buen y correcto proceso para dirimir la realidad de los hechos”, explica este colectivo.

La respuesta de TEGA

Conocedores del descontento por parte del colectivo de empleadas, desde el ejecutivo de Marián Ferreiro reiteran que “o Concello mantivo en todo momento o anonimato das mesmas por indicación expresa das afectadas. Para garantir que as súas voces foran escoitadas, procedeu á apertura dun expediente informativo que recolleu as súas alegacións e comentarios”. Asimismo, explican que “cómpre salientar que o Concello non ten competencia para substituír actuacións da Inspección de Traballo nin das instancias xudiciais, polo que se mantivo neutral ata coñecer as distintas alegacións presentadas. Estas van en diferentes sentidos respecto á xestión da dirección do centro”, aseguran.

De la misma manera, exponen que la administración municipal está “comprometida” con la transparencia y el respeto a los derechos laborales. Al mismo tiempo, inciden en que “todas as actuacións que competen á administración local cumpríronse conforme á lei e as boas prácticas de xestión pública”.

Con todo, la respuesta es, según indican las trabajadoras afectadas, “la esperada”. Inciden en la idea de que ellas “también somos naronesas” y cargan contra una administración que “parece olvidarte como ciudadano” cuando las cuestiones “le afectan directamente”.

Abiertas a establecer diálogo con los diferentes grupos políticos del municipio, acudirán este jueves 29 a la sesión plenaria ordinaria, donde, esperan, puedan llevar esta problemática a un punto común del que deriven “soluciones reales” que permitan “ofrecer un servicio de calidad a nuestros usuarios”.